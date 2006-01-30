استفاده از مواد سفيد كننده دندانها از مراكز غير مجاز سلامت افراد را تهديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر بيتا كريمي دبير علمي دومين همايش علمي - سراسري دندانپزشكان عمومي ايران ضمن هشدار نسبت به تهيه مواد سفيد كننده دندانها از مراكز غير تخصصي به ويژه فروشگاههاي محصولات آرايشي ، گفت: امروزه دندانپزشكان زيبايي تحولي بسيار بزرگ در عرصه رشته دندانپزشكي ايجاد كرده است و بايستي به اين رشته نيز همانند ساير رشته هاي دندانپزشكي با ديد علمي - و نه ديد صرفا زيبايي- نگريست.

وي با اشاره به اينكه تا چند سال قبل افراد تنها به هنگام دندان درد به دندانپزشكان مراجعه مي كردند و فعاليت رشته دندانپزشكي را تنها محدود به كشيدن و ترميم دندان مي دانستند ، تصريح كرد: در حال حاضر با افزايش آگاهي، افراد نه تنها به دنبال درمان هاي دندانپزشكي هستند، بلكه از آن فراتر رفته و به جنبه هاي زيبايي دندان نيز توجه دارند.

به گفته كريمي، هر چند روش هايي از قبيل سفيد كردن دندان جزو رشته زيبايي تلقي مي شود، اما مي بايست انجام آن صرفا توسط دندانپزشكان و به روش كاملا علمي صورت پذيرد.

وي گفت: دندانپزشك در ابتدا علت تغيير رنگ دندان هاي فرد را داوطلب سفيد كردن دندان بررسي كرده و سپس با توجه به تشخيص خود، براي وي ماده سفيد كننده خاصي را تجويز مي كند.

دبير علمي دومين همايش علمي - سراسري دندانپزشكان عمومي يادآور شد: از طرف ديگر، غلظت ماده سفيد كننده و مدت زمان استفاده از اين ماده از جمله مواردي است كه توسط دندانپزشك تعيين مي شود.

وي با اشاره به اينكه اخيرا برخي افراد سودجو نسبت به عرضه مواد سفيد كننده دندان از طرق مختلف به تبليغات فراوان روي آورده اند، اضافه كرد: ايجاد حساسيت در دندان ها، تحليل خارجي دندان ها، ايجاد مسموميت ، آسيب ديدن لثه و ... از عوامل شايع مصرف مواد سفيد كننده هايي است كه افراد به طور خود سرانه و بدون نظر دندانپزشك استفاده كرده اند.

دومين همايش علمي - سراسري دندانپزشكان عمومي ايران 12 تا 14 بهمن ماه امسال در سالن مبناي محل دايمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برپا مي شود.