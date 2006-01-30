پيوند شاعر با موضوع بايد از درون باشد / " حافظ " از نظر عده اي آسماني و از ديد گروهي ديگر زميني است





اين شاعرمعاصر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : مسئله اي نمي تواند باعث تحول در شعر شود ، بلكه شعر متحول از اتفاقات پيرامون خود است و اين نيست كه حتما مسئله بيروني با نقطه نظرها و ايدئولوژي خودش برشعر تاثير خاصي بگذارد ، بلكه خود شعر است كه از درون با پيرامون خودش مانند انقلاب اسلامي باشد تاثيرهايي را گرفته است و نمي توان آن را بدون تاثير ديد .

محمد علي بهمني خاطرنشان كرد : اين تاثيردرجاهايي شعررا به قوت رسانده و در جاهايي هم باعث ضعف در شعر شد كه البته اينكه در كجا به ضعف كشيده شده و كجاها قوت ، جاي بحث دارد . مثلا وقتي شعر كه استنتاج ديرينه ولي ناگهاني براي شاعر است ، محصور در مناسبت هاي خاص شود مسلما آسيب مي بيند چون اتفاق دروني و جوششي پيش نخواهد آمد و شعرهاي مناسبتي آسيب هاي زيادي را به ادبيات و شعر وارد كرده است .

اين غزلسراي معاصر اضافه كرد : البته اين آسيب ها به كساني مي رسد كه از درون نسبتي با اشعار خود نداشته باشند چرا كه اگر ازدرون اين پيوند وجود داشته باشد ، با بازتاب و تاثير پديده اي مانند انقلاب آثارخلاق و ماندگاري بر جاي خواهد گذاشت . بنابراين شاعري كه پيوند دروني با انقلاب و يا هرموضوع يا انگيزه ديگري داشته باشد اگر از آن انگيزه صحبت كند يك اثر خلاق و ماندگاري است و اگراين پيوند وجود نداشته باشد ، اتفاقات پيرامون ممكن است تاثيرات مخربي داشته باشد .

اين شاعر به مهر، تصريح كرد : اگر بخواهيم به شعر و ذات شعر توجه كنيم مسلما خود شعر آرامانگراست و شعر بازتاب آرمان خود بوده و خواهد بود ، بنابراين نمي توانيم بگوييم كه شعربدون آرمان خلق خواهد شد يا آرماني كه فراتر از آن چيزي كه بوده به آن تحميل مي شود ، آن چيزي كه ذات شعربپذيرد حتما درخودش اتفاق خواهد افتاد و اين برداشت هاي ما است كه دراثر خلق شده اي مانند " شعر" آرمان دلخواه خود را پيدا كنيم و يا نكنيم .

بهمني در پايان گفتگو با مهر ، ياد آور شد : شعرتفسير پذير است يعني ما بر مبناي شناخت و ذوق و پسند خودمان از يك شعر آرمان دلخواه خود را پيدا مي كنيم ، مانند همان جدلي كه سالهاي سال پيرامون شعرحافظ داشته ايم ، گروهي اين بزرگوار را آسماني و عده اي ديگر هم وي را زميني مي بينند وهر دو درست مي گويند چون از ديدگاه و خواستگاه خود به حافظ نگاه مي كنند .