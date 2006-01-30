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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۲۱

سال آينده ؛

50 هزار بيمه شده تامين اجتماعي كمك هزينه ازدواج دريافت مي كنند

50 هزار بيمه شده تامين اجتماعي كمك هزينه ازدواج دريافت مي كنند

مديركل دفتر آمار و محاسبات سازمان تامين اجتماعي گفت: از ابتداي سال 84 تا پايان آذر امسال 51 هزار و 470 نفر كمك هزينه ازدواج دريافت كرده اند و پيش بيني شده همين تعداد نيز سال آينده كمك هزينه ازدواج دريافت كنند.

سياوش قره گزلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هزينه اي كه سازمان تامين اجتماعي در سال 84 بابت كمك هزينه ازدواج تا پايان مهر امسال پرداخت كرده است 48 ميليون و 289 هزار ريال بوده است.

وي تعداد بيمه شدگاني كه در سال گذشته كمك هزينه ازدواج دريافت كرده اند را 58 هزار و 350 نفر در سطح كشور ذكر كرد و افزود: سازمان تامين اجتماعي در سال گذشته براي پرداخت كمك هزينه ازدواج 69 ميليارد و 502 ميليون ريال هزينه كرده است.

قره گزلو تصريح كرد: كساني مي توانند كمك هزينه ازدواج را از سازمان تامين اجتماعي دريافت كنند كه براي بار اول ازدواج كرده و عقد ازدواج آنان دائم و در دفاتر رسمي ثبت شده باشد.

مديركل دفتر آمار و محاسبات سازمان تامين اجتماعي با تاكيد بر اينكه سابقه 720 روز پرداخت حق بيمه 5 سال قبل از عقد دائم براي دريافت كمك هزينه ازدواج ضروري است ، خاطر نشان كرد: كمك هزينه ازدواج معادل يك ماه آخرين حقوق بيمه شده است كه سازمان در قبال وظايف خود به بيمه شدگان پرداخت مي كند.

 

کد مطلب 284353

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