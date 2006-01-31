"پرونده هاوانا" در دام فيلمفارسي افتاده است

"مارگريت شاه نظريان"، منتقد سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد فيلم " پرونده هاوانا " به كارگرداني عليرضا رئيسيان گفت : بعد از مدتها كه آماده سازي فيلم به طول انجاميد، انتظارها به سر آمد و چشم مان به جمال فيلم " پرونده هاوانا " روشن شد و خيلي تعجب برانگيز بود كه كارگرداني كه در حوزه صنفي و مديريت اش در كانون كارگردانها جلوي فعاليت كارگردانهاي جوان مانع ايجاد مي كرد و اعتقاد به كارگردانهاي باسابقه داشت، چگونه در بديهي ترين و ساده ترين ساختار فيلم اش دچار سهل نگري مي شود و در دام فيلمفارسي مي افتد و فقط به جنبه هاي ظاهري و رنگ و لعاب توجه دارد و از رفتن به عمق و پرداخت درست كنشها و شخصيت پردازي درست عاجز مي ماند.



پرونده هاوانا - اثر : عليرضا رئيسيان

اين منتقد تاكيد كرد : كسي كه اصول اوليه فيلمنامه را خوانده باشد، بهتر مي توانست چنين فيلمنامه پر ايرادي را كار كند. اين فيلم حتي يك بازي خوب هم ندارد، در سكانسي در فيلم، در بياباني كه تا شعاع چند كيلومتري اش آبادي وجود ندارد، ناگهان صداي اذان مي شنويم و فيلمي كه قرار است، شكل گيري يك توطئه را نشان دهد، در كوچكترين اين كارها به توفيق نمي رسد . به طوري كه ساخت اين فيلم يك عقب گرد بزرگ در كارنامه فيلمسازي عليرضا رئيسيان محسوب مي شود.

قابل اشاره است داستان فيلم " پرونده هاوانا " از سرگذشت دكتر پژمان حكايت مي كند كه پا را از خط قرمز فراتر گذاشته است و اين كار او و كنجكاوي اش در باره برخي مسائل پشت پرده اقتصاد كشور، منافع برخي را به خطر انداخته و باعث رخ دادن مشكلات و حوادثي براي دكتر مي شود .

نويسنده فيلمنامه " پرونده هاوانا " فرهاد توحيدي و مدير فيلمبرداري، تورج منصوري و محمود كلاري هستند. بازيگران اين فيلم نيز نيكي كريمي ، امين تارخ و حميد رضا پگاه مي باشند.