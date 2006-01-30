ستاد پذيريش بيماران در بيمارستانها تشكيل مي شود

دكتر سيد ابوالقاسم موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با توجه به اينكه درصد بالايي از بيماران شهرستاني براي بستري شدن در بيمارستانهاي تهران با مشكل پذيريش مواجه هستند ، بنابراين قرار شد در كنار تلفن 143 كه پاسخگوي سئوالات بيمه شدگان است ، ستادي به منظور هدايت بيماران و جلوگيري از سرگرداني آنان براي پذيريش تشكيل شود.

وي با اشاره به اينكه ستاد پذيريش بيماران مجهز به بي سيم ، خطوط اينترنتي و تلفن سيار خواهد بود ، تصريح كرد: در صورتي كه بيمه شده اي براي پذيريش در بيمارستاني با مشكل مواجه شود ، ستاد به سرعت نسبت به رفع مشكل وارد عمل خواهد شد و بيماران را در بيمارستانهاي طرف قرارداد پذيريش خواهند كرد.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اينكه تشكيل ستاد پذيريش بيماران اقدامي در جهت جلوگيري از انتقال بيماران به بخش هاي خصوصي خواهد بود ، خاطر نشان كرد: بيش از اين شاهد انتقال برخي بيماران به بيمارستانهاي خصوصي بوديم كه اين امر بار مالي فراواني بر بيمه شده تحميل مي كرد كه با تشكيل اين ستاد از اين امر جلوگيري خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين ستاد به صورت شبانه روز فعال و پاسخگوي بيمه شدگان خواهد بود ، تصريح كرد: اين ستاد ابتدا در سال 85 در تهران تشكيل خواهد شد و بنا شده در استانهاي بزرگ كشور نيز اين ستاد تشكيل شود.