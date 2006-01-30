تصميم اسرائيل براي بلوكه كردن دارايي هاي تشكيلات خودگردان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، ايهود اولمرت نخست وزير موقت رژيم صهيونيستي در توجيه اقدام غير قانوني كه به علت ترس از راي اكثريت ملت فلسطين به مقاومت صورت گرفته است، گفت : "ترس و واهمه از اينكه اموال و دارايي هاي تشكيلات خودگردان دراختيار عناصر تروريست قرارگيرد، اسرائيل را برآن داشت تا اموال تشكيلات خودگردان فلسطين را بلوكه كند."

وي درادامه اين سخنان كه درگفتگو با راديو رژيم صهيونيستي بيان كرد، گفت : "اين موضوعي كاملا روشن است كه ما اموالي را ممكن است براي انجام عمليات هاي تروريستي ضد شهروندانمان به كارگرفته شود، به اين تشكيلات انتقال ندهيم".

اولمرت افزود:"ما نمي خواهيم اموالي را كه اسرائيل ارسال مي كند به عناصري كه مرتكب قتل مي شوند و خواستار نابودي اسرائيل هستند، برسد".

وي درادامه خاطرنشان كرد دراين مرحله ما مراقب اوضاع هستيم و تحولات را پيگيري مي كنيم.

قصد نخست وزيرموقت رژيم صهيونيستي دو ميليون شكلي( 35 ميليون دلار) است كه اين رژيم بايد چهارشنبه آينده به تشكيلات خودگردان اعطا كند و اين درحالي است كه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) درانتخابات پارلماني 25 ژانويه( 5 بهمن ماه) به پيروزي دست يافت.

اين دارايي ها شامل ماليات هاي گمركي است كه بركالاهاي وارده شده به سرزمين هاي اشغالي فلسطين ازطريق اسرائيل تعلق مي گيرد.

اولمرت اين سخنان را پس از ديدارخود با آنجلا مركل صدراعظم آلمان ايراد كرد.

مركل از روزگذشته وارد سرزمين هاي اشغالي شده است و سفروي دو روزبه طول خواهد انجاميد.