اختصاص هزار و 250 ميليارد تومان يارانه تسهيلات بانكي به بخش غير دولتي

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون،محمد ناظمي اردكاني در ديدار با مديران اتحاديه هاي تعاوني هاي توليدي ضمن اشاره به افزايش سهم منابع ملي براي بخش تعاون و طرحهاي تعاوني خصوصا واحدهاي تعاوني توليدي اظهار داشت: خوشبختانه ظرفيت خوبي در بودجه 85 پيش بيني شده است كه از جمله آنها انتشار 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت مي باشد و تعاوني هاي توليدي مي توانند از اين فرصت استفاده كنند.

وزير تعاون با اشاره به اين مطلب كه تعاوني هاي توليدي مي توانند با اتصال و همگن سازي يكديگر، تعاوني بزرگتري تشكيل دهند، اظهار داشت: اينگونه تعاوني ها مي توانند در پروژه هاي بزرگ ملي از قبيل پروژه فولاد، پتروشيمي، سيمان و غيره حضور داشته باشند و پتانسيل موجود در اينگونه تعاوني ها با حضور در اينگونه پروژه ها بكار گرفته شوند.

ناظمي اردكاني خاطر نشان كرد: در بودجه سال آينده هزار و 250 ميليارد تومان يارانه تسهيلات بانكي به بخش غير دولتي اختصاص يافته به همين منظور توصيه مي شود واحدهاي كوچك صنعتي و اشتغالزا تشكيل و از اين يارانه قابل توجه به مقدار جذب منابع به تعاوني ها اختصاص يافته است.

وزير تعاون درخصوص تقسيم سهام عدالت در بخش تعاون گفت: تقسيم سهام عدالت در بخش تعاون نيازمند تشكيل يك شبكه بانكي مي باشد و سهام عدالت مي تواند از طريق اين بانك در بين تعاونيها شرايط را مساعد نمايد.

وي افزود: در حال حاضر بانك ملت به عنوان بانك عامل و دولتي براي تأمين نيازهاي مالي بخش تعاون انتخاب شده است و اين بانك با رعايت تمام مقررات پولي و بانكي در راستاي اجراي سياستهاي وزارت تعاون عمل مي كند تا تشكيل بانك توسعه تعاون خدمات خود را به تعاونيها ارايه خواهد نمود.

در اين ديدار مديران تعاوني هاي توليدي، وزير تعاون و معاونين ايشان را در جريان مشكلات و مسائل اقتصادي و مالي خود قرار دادند و خواستار حمايت اقتصادي و اجتماعي وزارت تعاون از اين تعاونيها شدند.

خاطر نشان مي شود وزير تعاون هر هفته نشستي دوره اي با مديران و اعضاي تعاوني هاي مختلف دارد و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين تعاوني ها قرار مي گيرد.

