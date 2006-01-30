رايزني هاي رايس با متحدان خود درباره ايران، حماس و افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كاندوليزا رايس كه عصر روز گذشته وارد لندن شد، قرار است امروز با حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان كه براي شركت در كنفرانس بين المللي كمك به بازسازي كشورش در لندن به سر

مي برد، ديدار كند .



ديدار رايس با كرزاي به علت حضور كوتاه وي در كنفرانس بين المللي افغانستان صورت مي گيرد؛ وزير امور خارجه آمريكا صبح سه شنبه در اين كنفرانس شركت خواهد كرد و بعد براي حضور در سخنراني سالانه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا راهي واشنگتن خواهد شد .



در كنفرانس بازسازي افغانستان كه 70 كشور حضور خواهند داشت ، انتظار مي رود كه واشنگتن براي سال مالي آينده كمك مالي قابل ملاحظه اي را براي كمك به افغانستان اعلام كند .



بعد ازظهر امروز، رايس با اعضاي كميته چهارجانبه صلح خاورميانه (روسيه ، سازمان ملل ، اتحاديه اروپا و آمريكا ) ديدار و درباره پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين و آينده برنامه هاي كمكهاي مالي به فلسطين بحث و گفتگو خواهد كرد .



آمريكا از همكاري با حماس كه به زعم خود، آن را يك سازمان تروريستي مي داند، خودداري كرده و آشكارا هرگونه همكاري با اين جنبش را به چشم پوشي آن از مقاومت بر ضد اشغالگري و به رسميت شناختن اسرائيل مشروط كرده است، شرطهايي كه اروپايي ها نيز آن را مطرح كرده اند.



از ديگر نشستهاي كليدي كه رايس امروز در آن شركت خواهد كرد، صرف شام با همتايان خود از كشورهاي روسيه،چين ، فرانسه، انگليس و گفتگو درباره برنامه هسته اي ايران است .

آمريكا و اتحاديه اروپا درتلاش هستند كه چين و روسيه را براي ارجاع مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متقاعد كنند.