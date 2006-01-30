منشور اجرايي مسئولين هيئتهاي مذهبي تهيه شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" طي اين منشور بر 16 مورد اساسي تأكيد و از هيئتهاي مذهبي خواسته شده با رعايت آنها زمينه ارتقاء فعاليتهاي ماه محرم و پرهيز از آسيبهاي مختلف اجتماعي و فرهنگي را فراهم آورند .

اين منشور پيش از آغاز ماه محرم در اختيار مسئولان هيئتهاي مذهبي قرار گرفته و آنها ضمن تأئيد موارد آن، رعايت اصول اعلام شده را متعهد شده اند .

اهتمام بر گسترش فريضه امر به معروف و نهي از منكر، تلاش براي اقامه نماز جماعت، استفاده از مبلغ روحاني در هيئتهاي مذهبي و محتوا بخشي به برنامه ها و جلسات عزاداري از جمله موارد منشور فوق است .

استفاده از مداحان مجرب و توجه دادن آنها به استفاده از اشعار و متون مطابق مقتل صحيح و منابع مورد تأئيد، تأكيد بر حفظ اصالتها و بيان شفاف و به دور از تحريف وقايع عاشورا و تلاش جدي و مدبرانه جهت پرهيز و حذف خرافات و پيشگيري از بدعتها و اموري كه دون شأن فرهنگ بالنده عاشورا و قيام حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) است و توجه خاص به اقامه نماز ظهر عاشورا نيز ديگر مباحث مورد تأكيد قرار گرفته در منشور تهيه شده از سوي سازمان تبليغات اسلامي استان تهران است .

عدم استفاده از آلات موسيقي غير معمول(ارگ، پيانو، فلوت)، اجتناب از مسائل تفرقه انگيز فرقه اي، قومي و قبيله اي و توجه به وجوه مشترك و تلاش در جهت ايجاد انسجام و هماهنگي بين اعضاي هيئتها، يادآوري ممنوعيت قمه زني، اجراي برنامه هاي عزاداري و سوگواري حداكثر تا ساعت 23 شب به جز شبهاي تاسوعا و عاشورا و عدم استفاده از دستگاه هاي پخش اصوات آزار دهنده نيز براي هيئتهاي مذهبي ضروري اعلام شده است .

توجه به جلوگيري از سد معبر و ايجاد ترافيك به هنگام حركت دسته جات عزاداري، عدم استفاده از علامت در معابر پردد به منظور جلوگيري از ترافيك، عدم استفاده از تصاوير و شمايل و تابلوهاي منتسب به چهره هاي حماسه آفرينان عاشورا و ائمه اطهار، توجه به جلوگيري از اختلاط خانمها و آقايان در حواشي مجالس عزاداري و عدم استفاده از صداي بلند نيز ديگر مواردي است كه هيئتهاي مذهبي ملزم به رعايت آنها شده اند .

به گزارش خبرنگار "مهر" سازمان تبليغات اسلامي در تلاش است با ايجاد بستر لازم براي رعايت اين موارد از سوي هيئتهاي مذهبي، فعاليتهاي لازم در راستاي سالم سازي عزاداريهاي محرم را داشته و مانع ورود خرافات و بدعتها به اين مراسم ديني، مذهبي و سنتي شده، از تحريف برخي موارد تاريخي اسلام نيز جلوگيري شود .