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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۱۰

معاون امور بين الملل دفتر مقام معظم رهبري در گفتگو با "مهر" :

فقدان نظريات كلان ديني در كتب دانشگاهي محسوس است

فقدان نظريات كلان ديني در كتب دانشگاهي محسوس است

حجت الاسلام "محسن قمي" گفت: امروزه آنچه در كتب دانشگاهي براي دانشجويان مطرح نمي شود، نظريات كلان ديني است.

معاونت امور بين المللي دفتر مقام معظم رهبري در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در كرج گفت : دانشجويان در دانشگاه ها با نظريات ايدئولوژيك بيگانه به خوبي آشنا مي شوند، اما نظرات و ايده هاي اسلامي نيز را به خوبي فرا نمي گيرند.

وي تاكيد كرد: اساتيدي كه در حوزه ارائه نظريات ايدئولوژي تلاش مي كند، بايد راه ها و طرح هاي كلان را براي رسيدن به نظريه هاي راهبردي ارائه دهند.

"قمي" تصريح كرد: دانشجوي امروز بايد با در كنار هم قرار دادن نظريات متفاوت، نظام مطلوب روابط اجتماعي را با تحليل و مقايسه هاي منطقي بشناسد.

کد مطلب 284367

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