فقدان نظريات كلان ديني در كتب دانشگاهي محسوس است

معاونت امور بين المللي دفتر مقام معظم رهبري در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در كرج گفت : دانشجويان در دانشگاه ها با نظريات ايدئولوژيك بيگانه به خوبي آشنا مي شوند، اما نظرات و ايده هاي اسلامي نيز را به خوبي فرا نمي گيرند .

وي تاكيد كرد: اساتيدي كه در حوزه ارائه نظريات ايدئولوژي تلاش مي كند، بايد راه ها و طرح هاي كلان را براي رسيدن به نظريه هاي راهبردي ارائه دهند.

"قمي" تصريح كرد: دانشجوي امروز بايد با در كنار هم قرار دادن نظريات متفاوت، نظام مطلوب روابط اجتماعي را با تحليل و مقايسه هاي منطقي بشناسد.