رهبران جهان براي مبارزه با فقر متحد شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بنديكت كه از پنجره آپارتمان خود با زائران ميدان سنت پيتر گفتگو مي كرد براي صدها هزار نفري كه در سراسر جهان از بيماري جذام ، يا هنسه رنج مي برند دعاي ويژه كرد.

رهبر كاتوليكها جهان با اشاره به اينكه ديروز يكشنبه 9 بهمن ماه( 29 ژانويه) روز جهاني جذام بوده است، از مبلغان ديني، متصديان مراقبتهاي بهداشتي و داوطلبان خواست عليه اين مصيبت مبارزه كنند.

پاپ به زائران، توريستها و گروهي از كودكان كاتوليك ايتاليايي گفت: جذام نشانه بيماري جدي تر و گسترده تري به نام فقر است.

وي اظهار داشت: به همين دليل به دنبال سنت پاپهاي پيشين درخواست آنها را از رهبران جهان تكرار مي كنم تا تلاشهاي خود را براي غلبه بر عدم توازني كه گريبان گير بخش بزرگي از بشريت است بكار گيرند.

كاردينال ژاوير لوزانو باراگان، مقام ارشد واتيكان در رابطه با امور بهداشتي از سازمانهاي بين المللي و دولتها خواست شبكه هاي كارآمدي را براي توزيع داروي رايگان و بهبود علم بهداشت در راستاي مبارزه با جذام توسعه و گسترش دهند.

بنديكت شانزدهم همراه دو كودك در كنار خود يك جفت كبوتر سفيد را در ميدان سنت پيتر آزاد كرد. وي همچنين با مخاطب قرار دادن كودكان و جوانان ميدان سنت پيتر گفت: اگر همواره راه صداقت را در پيش بگيريد در ميان افرادي جاي مي گيريد كه مروج صلح محسوب مي شوند.

آزاد كردن كبوتران سفيد همراه كودكان در ماه ژانويه از سنتهاي پاپ ژان پل دوم بود. وي همچنين پس از مراجعت از بيمارستان علي رغم بيماري شديد آنفولانزا اين سنت را اجرا كرد .

