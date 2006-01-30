23 طرح برتر نوزدهمين جشنواره خوارزمي 18 بهمن معرفي مي شود // پيش نويس اساسنامه بنياد خوارزمي تدوين شد // محققان خارجي بيمه مي شوند

دكتر سيد "حميد فتحي" صبح امروز در نشست خبري نوزدهمين جشنواره خوارزمي افزود: 23 طرح برگزيده داخلي شامل 4 اختراع، چهار طرح ابتكاري، چهار پژوهش توسعه اي، هشت طرح كاربردي و سه پژوهش بنيادي است كه از اين ميان 2 طرح رتبه اول، 6 طرح رتبه دوم و 15 طرح رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

وي تاكيد كرد: پنج طرح منتخب خارجي در زمينه هاي صنايع شيميايي، بيوتكنولوژي، علوم پزشكي، برق و كامپيوتر، متالوژي و مواد از كشورهاي فرانسه، سوئد، كاندا، پاكستان و عربستان سعودي است.

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران تصريح كرد: در نوزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي يك محقق خارجي به نام ريچارد فراي كه بيش از 60 سال از عمر 80 ساله خود را به تحقيقات درباره ايران اختصاص داده براي شركت در اين جشنواره به عنوان مهمان افتخاري دعوت شده است.

دكتر فتحي اظهار داشت: در نوزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي 900 طرح شامل 742 طرح داخلي، 137 طرح خارجي و 21 طرح از ايرانيان مقيم خارج از كشور شركت داشتند كه از اين ميان، 28 طرح برگزيده شده و طي مراسمي معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند.

وي افزود: طي دو دهه برگزاري جشنواره خوارزمي، اين رويداد مهم علمي در سطح بين المللي مطرح بوده و جايگاه خوبي يافته است چنان كه در اين دوره جشنواره 137 طرح خارجي از سوي محققان و نوآوران، 40 كشور به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است.

اين مقام مسئول تاكيد كرد: امسال ايرانيان مقيم خارج نيز با ارسال 21 طرح از كشورهاي، هلند، روسيه، ژاپن، هند، مالزي، آمريكا، استراليا و كانادا در اين دوره جشنواره مشاركت كرده اند.

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران اظهار داشت: طرح هاي ارسالي به دبيرخانه جشنواره در 13 گروه تخصصي شامل برق و كامپيوتر، مكانيك، علوم انساني، كشاورزي، علوم پزشكي، علوم پايه، صنايع شيميايي، عمران، متالوژي و مواد، بيوتكنولوژي، صنايع، هنر و هوافضا دسته بندي و مورد بررسي قرار گرفته اند.

دكتر فتحي گفت: از ميان 900 طرح خارجي و داخلي دريافتي، گروه مكانيك با 164 طرح، گروه برق و كامپيوتر با 163 طرح، گروه علوم انساني با 159 طرح و گروه صنايع شيميايي با 106 طرح به ترتيب بيشترين تعداد طرح را داشته اند.

وي ادامه داد: از ميان 28 طرح برگزيده داخلي و خارجي، گروه هاي صنايع شيميايي و مكانيك هر يك پنج طرح، گروه هاي برق و كامپيوتر و مواد و متالوژي هر كدام چهار طرح، گروه هاي علوم انساني، هوا و فضا و علوم پايه هر يك دو طرح و گروهاي علوم پزشكي، كشاورزي، عمران و بيوتكنولوژي هر كدام يك طرح برگزيده داشته اند.

دكتر فتحي به ملاك هاي انتخاب طرح هاي برتر اشاره كرد و افزود: ملاك انتخاب طرح برتر در حوزه تحقيقات بنيادي شامل، مسئله پژوهش، فرضيه و روش تحقيق، توسعه مباني علمي، آموزشي و تحقيقاتي، درجه پيچيدگي و تخصص هاي چند رشته اي و كارگروهي، مقاله هاي منتشر شده و اسنادي مربوط به آن، انطباق با طرح ها و اولويت هاي ملي و برنامه هاي توسعه، ارتقاي شاخص هاي عمومي، مشاركت ملي و بين المللي، امكان پذيري اجرا با توجه به منابع داخلي، زمان دستيابي به نتايج آن و ويژگي هاي خاص بوده است.

وي تصريح كرد: در انتخاب طرح هاي تحقيقات كاربردي، توسعه، اختراع، ابتكار نيز ملاك هايي چون توليد دانش فني، توليد نيمه صنعتي، سطح فناوري، عرضه در مجامع و نشريات معتبر علمي، مقايسه با فناوري هاي مشابه، ارتقاي علمي و آموزشي نيروي انساني متخصص، دارا بودن Patent، ثبت اختراع در عرصه ملي و بين المللي، استفاده از روش هاي علمي و استاندارد در تدوين مستندات، قابليت تجاري شدن و رقابت پذيري، ايجاد محصول جديد، زمان دستيابي به فناوري، ارتقاي شاخص هاي عمومي، انطباق با طرح هاي توسعه كشور و اولويت هاي ملي يا بين المللي، امكان پذيري با توجه به منابع داخلي و ويژگي خاص مورد نظر بوده است.

دكتر فتحي افزود: در جهت حمايت بيشتر از محققان، مخترعان، مبتكران برگزيده جشنواره بين المللي خوارزمي، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در نظر دارد بنياد خوارزمي را با مشاركت و و عضويت برگزيدگان اين جشنواره ايجاد كند كه موضوع به استحضار وزير علوم نيز رسيده و ايشان موافقت اوليه خود را اعلام كرده اند. اكنون پيش نويس اساسنامه اين بنياد تدوين شده و قرار است طي نشست هايي با انديشمندان و صاحب نظران اساسنامه آن فطعي و كار اجرايي تاسيس بنياد خوارزمي دنبال شود.

وي از بيمه شدن مهمانان خارجي جشنواره خبر داد و اظهار داشت: امسال براي اولين با مهمانان خارجي شركت كننده در مراسم توسط بيمه آسيا بيمه شده اند.

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران گفت: هزينه برگزاري جشنواره خوارزمي بيش از 800 ميليون تومان است و سه نفر برتر ايراني جشنواره به ترتيب سه، چهار و پنج و نفرات برتر خارجي هفت هزار دلار جايزه دريافت مي كنند.