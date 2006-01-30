گالري پاسارگاد ميزبان پنجاه اثر نقش شير

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، از اين تعداد چهل اثر را فرش‌هاي قديمي دستبافت تشكيل مي‌دهند. اين آثار به وسيله زنان ايلات، قشقايي‌ها، ايل لر و ايل عرب بافته شده است. آثار فرش حاضر در نمايشگاه، قديمي هستند و به همين دليل نام هنرمندان آنها شناخته شده نيست.

وحيد ملك، مدير گالري پاسارگاد و مجموعه‌دار، در اين خصوص به خبرنگار تجسمي "مهر" گفت: "اين نمايشگاه پيش از آن كه در ايران به معرض نمايش مخاطبان درآيد، در دانشگاههاي بركلي، استنفورد و موزه لوور پاريس نمايش داده شده است."

وي معتقد است: "به دليل خاص بودن اين سوژه نمايشگاه نقش شير در اروپا و امريكا مخاطبان زيادي يافت. همانطور كه مي‌دانيد اروپايي‌ها اساسا به آثار فرش ما علاقمند هستند. آثار قديمي با نقش‌هاي شير كه نماد مردهاي ايراني به خصوص مردان ايلات و عشاير است، نزد اروپايي‌ها با اقبال مطلوبي مواجه شد."

در نمايشگاهي كه اين مجموعه‌دار در گالري خود برپا كرده است، علاوه بر آثار فرش، تابلوهاي نقش برجسته و مجسمه‌هايي با درونمايه شير به معرض نمايش عمومي گذاشته شده كه ديدن آنها خالي از لطف نيست.

نمايشگاه آثار نقش شير به مدت يك هفته در گالري پاسارگاد برقرار خواهد بود و علاقمندان مي‌توانند براي بازديد اين مكان مراجعه كنند.