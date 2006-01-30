15 درصد جوانان ايراني دچار اختلالات بينايي رايانه هستند

دكتر عباس عظيمي خراساني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تحقيقات انجام شده در برخي از كشورها نشان داده كه بين 25 تا 30 درصد جوانان دچار سندروم رايانه هستند.

وي اظهار داشت: با بيان اينكه اندازه حروف در صفحه رايانه بايد به گونه اي باشد كه موجب آزار چشمي به ويژه براي كودكان نشود، افزود: ارتفاع صفحه رايانه بايد به گونه اي باشد كه قسمت بالاي صفحه رايانه پايين تر از چشم ها قرار گيرد همچنين فضا بايد از نور و درخشندگي مناسب برخودار باشد به گونه اي كه سايه اي بر روي صفحه يارانه نيفتد.

عظيمي خراساني گفت: كودكان كمتر از 7 سال نبايد بيش از يك ساعت طي روز از يرايانه ساتفاده كنند كه البته آن هم بايد به سه مقطع زماني تقيسم شود در غير اين صورت اين كودكان دچار علائمي نظير سردرد، فقدان تمركز چشمي، تاري ديد، سوزش چشم، احساس خستگي و كشش در چشم ها احساس خستگي عمومي و درد در ناحيه پشت و گردن خواهد شد كه البته بروز اين علائم در كودكان از سوي آنها ابراز نمي شود و مي توان با انجام معاينات پزشكي و تجويز عينك مناسب، ارائه تمرينات چشمي و يا در نهايت دستورات لازم در مورد استفاده از رايانه اين مشكلات را كاهش داد.

رئيس انجمن علمي اپتومتري ايران گفت: والدين بايد كودكان خود را براي جلوگيري از مشكلات چشمي هنگام استفاده از رايانه به مواردي نظير افزايش تعداد پلك زدن، تنفس عميق، استفاده از سيستم نوري مناسب، ايجاد شرايط مناسب فيزيكي، تغذيه و آرامش اعصاب ترغيب كنند تا احتمال بروز مشكلاتي نظير سندروم رايانه را به حداقل برسانند.

وي با يبان اينكه براي جلوگيري از مشكلات چشمي، حداقل سن استفاده از رايانه 10 تا 12 سال است كه مدت استفاده آن هم نبايد از 5/1 تا 2 ساعت نبايد بيشتر شود، گفت: با پيشرفت دستگاه هاي رايانه اي امروزه تششعات ناشي از صفحه رايانه زياد نيست و مواردي نظير نور نامناسب صفحه رايانه، استفاده طولاني مدت و مستمر، انجام كار با استرس و حساس كه از ظرافت خاصي برخوردار است مي تواند در بروز مشكلات بينايي موثر واقع شود.