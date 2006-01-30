ارائه 150 مقاله علمي ، پژوهشي در پنجمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين همايش ها كه به طورمنظم ازسال 1377 به همت و ابتكارپژوهشكده و با همكاري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي برگزارمي شود در محافل آموزشي و پژوهشي ازمعتبرترين همايش سالانه ورزشي محسوب مي گردد.

بنابراين گزارش، 256 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است كه توسط 45 نفر از اعضاي هيات هاي علمي دانشگاهها داوري و ازبين آنها 60 مقاله براي سخنراني و 90 مقاله بصورت پوستر درسه حيطه مباني علوم زيستي ، مباني علوم انساني، مباني فناوري ورزشي انتخاب يا توسط محققين و دانش پژوهان رشته تربيت بدني در اين همايش ارائه شود.

پنجمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي از تاريخ 2 لغايت 4 اسفندماه سال جاري در دانشگاه شهيد بهشتي برگزارمي شود.