بهترين فرد براي نجات ذوب آهن از بحران خودم هستم/ برخي انتقادات مغرضانه است/ چرا فقط به دنبال ذوب آهن هستند

محمدرضا كربكندي سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان با بيان اين مطلب درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" دراصفهان اظهارداشت: پس ازنتايج خوب كه پيامد بازيهاي زيبا از ذوب آهن درليگ برتر بدست آمد و توقعات وانتظارات را از اين تيم بالا برد عدم نتيجه گيري وچند شكست هم سبب شد تا حدودي روحيه جسارت و شهامت در تيم ما كاهش يابد و تيم از لحاظ رواني با افت محسوسي مواجه گردد.

وي افزود: عدم حضوربازيكنان اثرگذارما دربسياري ازبازيها بدليل مصدوميت يا سه اخطاره بودن كه حتي درمواقعي تعداد محرومين يا مصدومين ما به 6 بازيكن هم مي رسد ذوب آهن را دچارمعضلاتي كرد كه كاهش قدرت تهاجمي و سپس عدم نتيجه گيري را درپي داشت ضمن انكه نبايد ازكناراتفاقات هم به سادگي گذشت . باوركنيد امسال تمام اتفاقات غيرقابل پيش بيني براي ذوب آهن رخ داد تا ما حتي ازقرعه شانس هم بي بهره باشيم.

كربكندي با اشاره به ديدارهفته گذشته مقابل فجرسپاسي شيراز گفت: دراين ديداربازيكنان براي پيروزي وكسب سه امتياز آماده شده بودند اما بارندگي تاثيرمنفي روي تيم ما گذاشت و بيشتربه سود فجرسپاسي شد كه ازبازي مستقيم استفاده مي كرد.

كربكندي همچنين اشتباهات فردي فراوان را ازديگرعوامل ناكامي تيمش ذكركرد و خاطرنشان ساخت: دربسياري از بازيها شاهد بوده ايم كه چندين اشتباه سبب بازشدن دروازه مي گردد اما در تيم ما شمار اشتباهات فردي بالا رفت و حتي روي اشتباهات نصف و نيمه هم تيم ما گل مي خورد و اين نشان از بدشانسي دارد.

وي افزود: دربسياري ازبازيها كه شكست را پذيرا شديم در اكثردقايق بازي برتوپ و ميدان مسلط بوديم اما تنها اشتباهات فردي ما را از هدفمان دوركرد و ناگفته نماند در محدوديتها كه گريبان بازيكنان ها را در طول رقابتها مي گرفت بيشتر بازيكنان اثر گذاردر روند هجومي گرفتار آن مي شدند كه مي توانم به رضا عزيزي اشاره كنم.

سرمربي ذوب آهن در ادامه گفت: ذوب آهن عليرغم آنكه دوران بحران عدم نتيجه گيري را سپري مي كند اما به هيچوجه حاشيه در تيم ما وجود ندارد و با حمايت هيات مديره و باشگاه درتلاش هستيم تا اين روزها را جهت رسيدن به دوران اوج سپري كنيم.

سرمربي ذوب آهن و با اشاره به عدم مصاحبه با رسانه هاي گروهي اظهارداشت: بدليل آنكه توجه و تمركزم را روي تيم براي گذر از اين شرايط بيشتر و بهتركنم مصاحبه نمي كردم اما برخي روزنامه ها و حتي تلويزيون شيطنت مي كنند و ناجوانمردانه و غيرمنضفانه ازما انتقاد مي كنند و درشرايطي كه تيمهايي نظير فولاد و پرسپوليس و سپاهان هم با شرايط ما روبرو بوده و هستند اما ظاهرا آنها به اتفاقات تيم ذوب آهن بيشتر تمايل نشان مي دهند كه باعث تعجب است.

كربكندي در ادامه افزود: اگرخواسته قلم بدستان روي مسئولان باشگاه اثر گذار بود آنها تاكنون اقدام به تغيير دركادرفني كرده بودند ضمن آنكه من هم براي آنها اين حق را قائل هستم اما منطقي ترين راه براي فرار از اين بحران هيچكس بهتر از خود من نيستم و اكنون هم بدون كوچكترين حاشيه و با حمايتهاي هيات مديره و باشگاه درصدد افزايش انگيزه و توان روحي بازيكنان هستيم تا ازاين شرايط بحراني گذركنيم. زيربارآنها نرفته ايم به همين دليل برخي انتقادات بي رحمانه به سمت ما روان مي شود . تنها كارما هم اين است كه بدون توجه به روزنامه تمركزمان را روي تيم بگذاريم تا به شرايط ايده آل برگرديم.

كربكندي با اشاره به بازي اين هفته تيمش مقابل سايپا گفت: اين تيم هرچند كه شايد تا حدودي خوش شانس بوده اما موفقتيهايش مقطعي نبوده و ادامه دارد و بازيكنانش هم به هماهنگي خوبي رسيده اند طبيعي است كه ما براي فرارازبحران روحي به 3 امتياز اين ديدار نياز داريم و مطمئنا عليرغم آنكه رجب زاده و اشجاري را بدليل سه اخطاره بودن دراختيارنداريم اما هدف ما جز برد مقابل سايپا چيزديگري نيست.

كربكندي درپايان تصريح كرد: ما نااميد نيستيم و اكنون هم اعتقاد داريم اتفاقي نيفتاده. اما اين طاقت رسانه هاست كه كم است و كم حوصله هستند. ده هفته ديگر از رقابتهاي ليگ برتر باقي مانده است و ما با آرامش و برنامه ريزي جهت روزهاي خوب مي انديشيم.