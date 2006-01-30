ازدحام دوستداران سينما در "خانه مامان بزرگه"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر كه از حضور مارتين لارنس در نقش محوري سود مي‌جويد در گيشه بالغ بر 28 ميليون دلار بليت فروخت. "خانه مامان بزرگه دو" ادامه‌اي بر فيلمي با همين نام محصول سال 2000 است. قسمت دوم اين اثر شرح حال مامور اف بي آي (با بازي لارنس) را روايت مي‌كند كه براي شناسايي مجرمان به هيبت يك زن سنگين وزن درمي‌آيد. قسمت نخست اين اثر در گيشه با فروش 117 ميليون و 600 هزار دلاري مواجه شد.



كارشناسان گيشه اعلام كردند اگر فروش فيلم "خانه مامان بزرگه دو" به همين منوال ادامه يابد بي‌ترديد اين اثر در زمره آثار پرفروش سه ماه نخست سال 2006 جاي مي‌گيرد.



از ديگر فيلم‌هاي موفق اين هفته مي‌توان به فيلم "دايه مك في" اشاره كرد كه در 1000 سالن سينما به نمايش درآمد. فيلمنامه اين اثر كاري از اما تامپسون است و فيلم از حضور اين هنرپيشه در نقش محوري نيز سود مي‌جويد. اين اثر كه با حال و هواي فيلم "مري پاپينز" ساخته شده در نخستين هفته نمايش 14 ميليون دلار فروش كرد. كارشناسان سينما چنين آغازي را براي فيلمي كه تنها با بودجه 34 ميليون دلاري ساخته شده، مطلوب ارزيابي كردند.



در اين بين فيلم "عالم ارواح: دگرگوني" با شركت كيت بكينسل نيز در دومين هفته نمايش به فروش 11 ميليو ن دلاري قناعت كرد كه اين امر نمايانگر كاهش فروش 58 درصدي نسبت به هفته نخست اكران بود. مجموع فروش اين اثر در ده روز به 44 ميليون دلار رسيد.