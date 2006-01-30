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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۲

علي بنايي در گفت وگو با"مهر"؛

سفر هاشمي رفسنجاني به قم سياسي نبوده است

سفر هاشمي رفسنجاني به قم سياسي نبوده است

علي بنايي نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سفر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به استان قم گفت : سفر دو روزه هاشمي رفسنجاني به اين استان به هيچ وجه سياسي نبوده است.

علي بنايي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" تاكيد كرد : ديداررئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با علما و مراجع قم يك ديدار دوستانه بوده و اينكه مي گويند اين سفر يك سفر سياسي در جهت توجيه علماي  قم درخصوص پرونده هسته اي ايران بوده است درست  نيست.

وي در ادامه افزود : در اين ديدارها علماي قم ازرئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند تا مسولان كشوربيشتر از گذشته به فكرحل مشكلات مردم باشند .

بنايي سوال برخي از علماي قم در خصوص نحوه همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام با دولت را از ديگر مباحث مهم اين سفر خواند و تصريح كرد : در اين سفر مراجع و علماي قم از رئيس مجمع تشتيص مصلحت نظام خواستند تا نسبت به گذشته گامهاي موثرتري در جهت همكاري با دولت برداشته شود.

کد مطلب 284390

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