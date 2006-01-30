سفر هاشمي رفسنجاني به قم سياسي نبوده است

علي بنايي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" تاكيد كرد : ديداررئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با علما و مراجع قم يك ديدار دوستانه بوده و اينكه مي گويند اين سفر يك سفر سياسي در جهت توجيه علماي قم درخصوص پرونده هسته اي ايران بوده است درست نيست.

وي در ادامه افزود : در اين ديدارها علماي قم ازرئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند تا مسولان كشوربيشتر از گذشته به فكرحل مشكلات مردم باشند .

بنايي سوال برخي از علماي قم در خصوص نحوه همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام با دولت را از ديگر مباحث مهم اين سفر خواند و تصريح كرد : در اين سفر مراجع و علماي قم از رئيس مجمع تشتيص مصلحت نظام خواستند تا نسبت به گذشته گامهاي موثرتري در جهت همكاري با دولت برداشته شود.