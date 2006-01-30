آمريكا خواهان موضع قاطعانه اروپا در قبال حماس است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاندوليزارايس پس از ورود به لندن براي شركت در كنفرانس بين المللي بازسازي عراق و ديدار با اعضاي كميته چهارجانبه روند صلح خاورميانه اظهار داشت: اول از همه، اروپا بايد حماس را در فهرست سازمانهاي تروريستي قرار دهد.



وزير امورخارجه آمريكا افزود: حمايت از روند صلح خاورميانه وحمايت از فعاليتهاي طرفي از مذاكرات كه موجوديت طرف ديگر را به رسميت نمي شناسد، كارساز نخواهد بود .

رايس همچنين تاكيد كرد كه شركاي كميته چهارجانبه متشكل از روسيه، سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا درباره پيشبرد روند صلح خاورميانه به اجماع محكمي دست خواهند يافت .



وزير امور خارجه آمريكا، كمك مالي سوريه و ايران براي جبران كسري كمك بين المللي به فلسطينيان را رد و تاكيد كرد كه مسئله كمكهاي مالي تنها به آمريكا و اتحاديه اروپا اختصاص ندارد، زيرا كشورهاي آسيايي و دولتهاي ميانه رو عربي نيز به فلسطينيان كمك مالي مي كنند .

آنجلا مركل صدراعظم آلمان كه هم اكنون در اراضي اشغالي به سر مي برد، اظهارداشت : اگر حماس حملات عليه اسرائيل را متوقف نكند، ادامه كمك اتحاديه اروپا به تشكيلات خودگردان فلسطين غيرقابل قبول است .

وزراي اتحاديه اروپا امروز در واكنش به پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين و همسو كردن مواضع خود در بروكسل تشكيل جلسه خواهند داد .

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز جمعه هشدار داد كه اگر حماس خلع سلاح نشود و تهديدات خود عليه اسرائيل را كنار نگذارد، كمكهاي مالي آمريكا به فلسطينيان را قطع خواهد كرد .



اتحاديه اروپا بزرگترين بلوك كمك كننده به فلسطينيان روز پنج شنبه ضمن اعلام اينكه به توسعه اقتصادي فلسطين كمك خواهد كرد،هشدار داد كه انتظار دارد دولت جديد به تعهدات خود به صلح با اسرائيل پايبند باشد .