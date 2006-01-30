رقابت داغ مدعيان درصدر جدول / صنام بدون كارخانه هم شكست خورد

به گزارش خبرنگار" مهر" درهفته بيستم، رقابت پيكان و آذرپيام درصدرجدول همچنان ادامه يافت . هردو تيم بازيهاي خود را با برتري پشت سر گذاشتند . سايپا درسيرجان برابر گل گهر به برتري دست يافت تا پشت سر اين دو مترصد كوچكترين اشتباه آنها باشد. پگاه كه هفته پيش به مكان چهارم نقل مكان كرده بود، اين مكان را براي خود حفظ كرد. برق با شكست صنام جاي اين تيم را در جاي پنجم جدول گرفت تا مدافع عنوان قهرماني بدترين روزهاي خود را در ليگ برتر تجربه كند.

پيروزي آسان صدرنشين

پيكان براي آنكه همچنان مدعي و صدرنشين باقي بماند برابر ذوب آهن كارسختي پيش رو نداشت. اين تيم هرچند درگيم اول سردرگم و پراشتباه بازي كرد ولي درگيم هاي بعدي خيلي راحت حريف خود را مغلوب ساخت. اكبرخداوردي كه دراين بازي مجال خود نمايي پيدا كرده بود يك روزپرفروغ را پشت سرگذاشت. اما ذوب آهن يك تيم بدون نقطه مثبت بود. ذوبي ها با اين بازي هاي پرانتقاد و پراشتباه با شهنازي هم ره به جاي نخواهد برد.

قدرنمايي برق مقابل صنام

درمهمترين بازي هفته، برق شكست هفتم را براي صنام رقم زد. شاگردان ست كوويچ دريك روزخوب با ارائه يك بازي هماهنگ و كم اشتباه صنام را در 3 گيم متوالي شكست داد. برقي ها درتمام نقاط زمين عالي كاركردند. اما برعكس صنام كه با اميرحيدري درسالن شهداي هفتم تيرحاضرشده بود، نشاني ازتيم قدرتمند سالهاي قبل نداشت بازيكنان اين تيم ازلحاظ روحي افت كرده بودند و تعويض هاي حيدري نيزكارسازنشد تا اين تيم يك شكست ديگر را در كارنامه خود ببيند.

شكست اتكا در خانه

پرسپوليس درقم يك پيروزي شيرين را كسب كرد شاگردان محمد صادقي با ارائه يك بازي جذاب و ديدني حريف را در خانه شكست دادند. كامبيز يعقوبي پاسوربا تجربه و سرگروه قرمزپوشان ستاره اين تيم بود كه توانست با ارسال انواع و اقسام پاسهاي مختلف نجفي ، پژمان و فتح اللهي را در روي تور صاحب موقعيت كند. ميزبان تنها گيم سوم توانست بازيهاي خوب دور رفت را به نمايش بگذارد. پيام مخابرات گلستان بدون درد سر پيروزي شود.



نتايج كامل هفته بيستم

پيكان 3 ذوب - آهن صفر ( 29-27،25-10، 25-17)

صنام صفر- برق 3 ( 26-28، 19-25، 24-26)

اتكا قم يك - پرسپوليس 3 ( 21-25، 32-34،26-24، 19-25)

پگاه اروميه 3 - پتروشيمي ماهشهر صفر( 25-16، 25-19، 25-19)

گل گهر سيرجان - صفر سايپا 3 ( 22-25، 23-25، 18-25)

آيدانه چالدوران صفر- آذرپيام اروميه 3( 17-25، 20- 25، 19-25)

پيام مخابرات گلستان 3 - نئوپان گنبد صفر( عدم حضور )