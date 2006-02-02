تكنيك برجسته و اطلاعات به روز، مشخصه كاريكاتور ايران است

" بهرام عظيمي" - كاريكاتوريست - در گفت وگو با خبرنگار تجسمي" مهر"، با اعلام اين مطلب، در پاسخ به اين پرسش كه حضور كاريكاتوريست هاي ايراني در سطوح بين المللي چقدر مي تواند درروند كاريكاتور ما نقش ايفا كند، گفت : طبعا شركت در دوسالانه ها و نمايشگاه هاي بين المللي مي تواند راه هاي تازه اي براي پيشبرد حيطه كاريكاتور درايران ايجاد كند.

وي افزود: براساس آمار به دست آمده به طورمتوسط هرسال درجشنواره هاي خارجي ، دوايراني موفق به كسب جوايز ومقام در زمينه كاريكاتور مي شوند. اين امرنشان مي دهد كه كاريكاتوريست هاي ما به واسطه شناخت كافي از اين حيطه توانسته اند نقش مهم و تاثير گذاري را ايفا كنند و روند اين حوزه را بهبود بخشند.

اين كاريكاتوريست درادامه تصريح كرد : ما تقريبا يك دهه است كه شاهد حضور مستمر كاريكاتوريست هاي ايراني درسطوح بين المللي هستيم . مي توان گفت ، وجود دوعنصر ارزشمند تكنيك برجسته و داشتن اطلاعات به روز، حيطه كاريكاتور ما را با ساير كشورها به بوته رقابت گذاشته است.

" عظيمي " درپاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي " مهر" كه با اين وجود چرا جايزه هفتمين دوسالانه كاريكاتور تهران به يك كاريكاتوريست يوناني تعلق گرفت، نه يك هنرمند ايراني؟ گفت : درست است كه ما به نقطه قابل رشدي درعرصه كاريكاتور رسيده ايم، اما دقت داشته باشيد كه كاريكاتوريست هاي اروپايي نيز نمو قابل توجهي دراين زمينه دارند.

وي افزود : من به شخصه از داوري دوسالانه راضي بودم و اين داوري را قبول دارم. اگر به كشورهاي بلوك شرق مثل بلغارستان، يوگسلاوي، لهستان و... توجه كنيد، مي بينيد كه اين كشورها، جايزه را بين خود قسمت مي كنند. درواقع اگر به كشور مثلا لهستان نگاه كنيد، مشاهده مي كنيد كه بيشتر جوايز اين كشور درحوزه كاريكاتور بين هنرمندان لهستاني تقسيم مي شود.

اين كاريكاتوريست درادامه خاطرنشان كرد : اين اتفاق درجريان برگزاري هفتمين دوسالانه كاريكاتورتهران، به شكل عادلانه اي به وقوع پيوست و در نهايت يك كاريكاتوريست يوناني كه به حق، آثارخوبي ارائه داده بود، توانست موفقيت كسب كرده وجايزه هشت هزاردلاري را برنده شود.

" بهرام عظيمي " كه خود سه دوره عضوهيات برنامه ريزي دوسالانه كاريكاتور بوده است، گفت : كشورهايي چون امريكاي جنوبي وحتي برخي كشورهاي اروپايي ، كاريكاتوريست هاي خوبي دارند. اما ما با تلاش هاي مداوم موفق شديم درهفتمين دوسالانه كاريكاتور امسال، امتياز پنج ستاره ازسوي سايت fun and funy را كسب كنيم كه برقدمت وغناي كاريكاتور ما افزود.

" عظيمي" درپايان ازحضور كشورهاي متعدد درهفتمين دوسالانه كاريكاتور امسال ياد كرد و گفت : اميدوارم دردوسالانه هشتم كاريكاتور، شاهد حضور بيش از 85 كشور درحيطه كاريكاتور باشيم.

" بهرام عظيمي" اخيرا درجريان برگزاري يك نمايشگاه خارجي، موفق به كسب جايزه ضد جنگ اروپا درزمينه كاريكاتور از كشور صربستان شده است.