طرح جديد ژاپن براي توسعه شوراي امنيت اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ژاپن تايمز، منابع ديپلماتيك اعلام كردند: ژاپن، برزيل و آلمان و هند شركايش در تلاش سال گذشته براي عضويت دائم در شوراي امنيت را درباره آخرين طرحش براي توسعه اين شورا مطلع كرد.

اين منابع با تاكيد بر اينكه ايده اصلي افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت از 15 به 21 بوده است،اعلام كردند كشورهاي گروه چهار در تلاش بي نتيجه سال گذشته خود در پي تصويب قطعنامه اي مشترك براي توسعه اعضا به 25 كشور بوده اند.

ايده جديد ژاپن براي اين امر كه براي نمايندگان سه عضو ديگر گروه چهار توضيح داده شد،خواهان افزايش برخي اعضا به عنوان عضو دائم و برخي ديگر به عنوان اعضاي نيمه دائم شده است.

موقعيتي با عنوان "عضو دائم جديد" به كشورهايي داده خواهد شد كه حداقل حمايت دو سوم از اعضاي سازمان ملل را به دست آورند. البته به آنها حق وتو داده نخواهد شد.

ديگر كشورهاي كانديد با دوره هايي بيش از دو سال اعضاي نيمه دائم خواهند شد.

اعضاي كنوني غير دائم شوراي امنيت نيز نمي توانند دو دوره به طور متوالي عضو شوند، اما طبق طرح ژاپن اعضاي نيمه دائم

مي توانند چنين كاري را انجام دهند.

از شش كرسي جديد دو كرسي به آسيا و آفريقا، يكي به آمريكاي لاتين و يكي به اروپا اختصاص خواهد يافت.

پس از آنكه گروه چهار نتوانستند قطعنامه سال گذشته خود را در مجمع عمومي سازمان ملل در ماه سپتامبر به تصويب برسانند، ژاپن تلاش هاي جديد خود را براي عضويت دائم در شوراي امنيت با كمك آمريكا آغاز كرد.