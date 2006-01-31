دكتر علي نيكونهاد متخصص بيماريهاي خوني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اشاره به مهمترين بيماري هاي خوني در ايران گفت: بيماري كم خوني شايع ترين بيماري "خوني" در ايران است كه درصد بالايي از بيماران خوني را تشكيل مي دهند اما تا جايي كه مي دانم اطلاع دقيقي از تعداد مبتلايان به اين بيماري در دست نيست.

وي افزود: اين بيماري ناشي از فقر آهن و در نتيجه اختلال در عملكرد گلبولهاي قرمز خون در بدن است. خونريزي باعث دفع آهن از بدن شده ، فرد را كم خون مي كند. بنابراين در كساني كه ناراحتي هاي گوارشي مانند زخم معده ، اثني عشرو سنگ كليه داشته و خون در ادرار دفع مي كنند ميزان ابتلا به كم خوني بيشتر است.

نيكونهاد در مورد علائم بروز اين بيماري در انسان گفت: سرگيجه ، ضعف ، رنگ پريدگي ، عدم تعادل و سوزن سوزن شدن اعضاء بدن به ويژه دست ها و پاها از جمله مهمترين علائم اين بيماري است.

به گفته وي ، با تشويق مردم به استفاده از مواد حاوي آهن مي توان از گسترش آماري و تشديد آن جلوگيري كرد. خوراكي هايي مانند عسل ، پسته ، فندق ، عدس ، گردو ، زردآلو ، خوراك جو ، شلغم ، كلم و خرما مي تواند در جلوگيري از تشديد اين بيماري موثر باشد.

وي تصريح كرد: از آنجا كه در بسياري از موارد كم خوني به تدريج بوجود مي آيد ، بدن خود را به اين شرايط عادت مي دهد و به همين دليل اكثر افراد كم خون از بيماري خود اطلاعي ندارند.