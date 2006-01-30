همايش "آموزش مطالعات اسلامي" در دوحه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين همايش كه با عنوان " آموزش – هدف و طرح برگزار مي شود كارگاه هايي را براي آموزگاران با تمركز بر آموزش مطالعات اسلامي در مدارس انگليسي زبان به همراه دارد.

يوسف اسلام يكي از نامي ترين غربياني كه سالها پيش اسلام آورده و اكنون از فعالان مسلمان محسوب مي شود به همراه شيخ حمزه يوسف، عالم برجسته اسلامي ساكن ايالات متحده در اين همايش سخنراني خواهند كرد.

يوسف اسلام سال گذشته در دومين همايش سالانه آموزش مطالعات اسلامي شركت كرد كه اين همايش همزمان با نشست سالانه هيئت بين المللي تحقيق و منابع آموزشي به رياست وي برگزار شد.

اين همايش از سوي سازمان امداد بين المللي كه در راستاي كمك به مستمندان و نيازمندان در سراسر دنيا از جمله پاكستان، سودان، كشمير و اندونزي فعاليت مي كند، مورد حمايت و پشتيباني قرار دارد.

طي همايش آموزش مطالعات اسلامي موضوعاتي در رابطه با چگونگي تدريس تاريخ و تعاليم اسلامي در برنامه مدارس انگليسي زبان بدون حذف كردن محتواي اصلي، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .

فاروق سويد، رئيس سازمان امداد بين المللي گفت: در حدود 99 درصد از دانشجويان اين آكادمي مسلمان هستند و دانشجويان غير مسلمان نيز مي توانند در كلاسهاي اسلامي شركت نكنند.

علاوه بر يوسف اسلام، و حمزه يوسف؛ امام زيد شاكر يكي از علماي اسلامي غرب، شيخ احمد بوبكر، بنيانگذار سازمان امداد اسلامي و ادريس خمسه كارشناس آموزش و پروش و عضو يئت بين المللي تحقيق و منابع آموزشي در كارگاه هاي اين همايش شركت مي كنند.

بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي شبه جزيره قطر، عنوان سخنراني يوسف اسلام، "ماهيت و جوهره اسلام" و عنوان سخنراني حمزه يوسف، "تمدن اسلامي" عنوان شده است.