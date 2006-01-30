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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۷

نحوه برگزاري امتحانات دوره مجازي صنايع دانشگاه خواجه نصير اعلام شد

چگونگي و زمان برگزاري امتحانات پايان ترم دوره مجازي مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اعلام شد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "كمال عقيق" رئيس مركز آموزش از راه دور (الكترونيكي) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اعلام اين مطلب افزود: امتحانات پايان ترم دوره دانش پذيري رشته مهندسي صنايع (برنامه ريزي و تحليل سيستم) 27 بهمن ماه لغايت 5 اسفند ماه جاري در دانشگاه علوم اين دانشگاه به صورت حضوري برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: ثبت نام دوره دانشپذيري رشته مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) بدون كنكور و فقط با شرط معدل تا 27 بهمن ماه سال جاري ادامه دارد و به دانش آموختگان دوره الكترونيكي مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اعطا خواهد شد.

وي يادآور شد: متقاضيان مي توانند براي آگاهي بيشتر از نحوه پذيرش به آدرس اينترنتي http://www.kntu.ac.ir  مراجعه كنند.

کد مطلب 284405

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