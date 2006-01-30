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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان در گفت و گو با "مهر":

اعمال مقررات ملي ساختمان از 12 بهمن به صورت آزمايشي اجباري مي شود

اعمال مقررات ملي ساختمان از 12 بهمن به صورت آزمايشي اجباري مي شود

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: اعمال مقررات ملي ساختمان از 12 بهمن ماه بتدريج و طي شش ماه بصورت آزمايشي براي واحدهاي بيش از 3 هزار متر اجباري مي شود .

كاميار بيات ماكو در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره اجباري بودن مقررات ملي ساختمان ايران  افزود: اعمال مقررات ملي ساختمان در كشور از گذشته بصورت اجباري بوده اما متاسفانه براي ساخت و ساز شهري اجباري نشده بود .

وي گفت: هم اكنون و با هماهنگي سه نهاد شهرداري ، سازمان نظام مهندسي و سازمان مسكن و شهرسازي  استان تهران قرار است  كه  اعمال مقررات ملي ساختمان از 12 بهمن و در طول مدت شش ماه بصورت آزمايشي  در  استان تهران  اجباري  شود .

بيات ماكو  تاكيد كرد: قطعا پس از اجراي آزمايشي  اجباري شدن اعمال مقررات ملي ساختمان در استان تهران و  بررسي نقاط ضعف و رفع مشكلات اين قانون براي تمامي ساختمانهاي تحت پوشش سازمان نظام مهندسي   اجرايي خواهد شد . 

وي افزود:  در راستاي اعمال  مقررات ملي ساختمان قطعا تمامي مقررات ملي ساختمان  ابلاغ شده  و مباحث اخير مورد بررسي نيز اجرايي خواهد شد .

بيات ماكو در مورد پيامدهاي اجراي اجباري شدن مقررات ملي ساختمان ، تصريح كرد: قرار است با گسترش دفاتر نظام مهندسي و  اجراي تمهيدات لازم  ساختمانهايي با ايمني بالا ،  رفاه ،  بهره وري مناسب و  صرفه جويي تحويل مردم داده شود .

 

کد مطلب 284406

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