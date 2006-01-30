اعمال مقررات ملي ساختمان از 12 بهمن به صورت آزمايشي اجباري مي شود

كاميار بيات ماكو در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره اجباري بودن مقررات ملي ساختمان ايران افزود: اعمال مقررات ملي ساختمان در كشور از گذشته بصورت اجباري بوده اما متاسفانه براي ساخت و ساز شهري اجباري نشده بود .

وي گفت: هم اكنون و با هماهنگي سه نهاد شهرداري ، سازمان نظام مهندسي و سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران قرار است كه اعمال مقررات ملي ساختمان از 12 بهمن و در طول مدت شش ماه بصورت آزمايشي در استان تهران اجباري شود .

بيات ماكو تاكيد كرد: قطعا پس از اجراي آزمايشي اجباري شدن اعمال مقررات ملي ساختمان در استان تهران و بررسي نقاط ضعف و رفع مشكلات اين قانون براي تمامي ساختمانهاي تحت پوشش سازمان نظام مهندسي اجرايي خواهد شد .

وي افزود: در راستاي اعمال مقررات ملي ساختمان قطعا تمامي مقررات ملي ساختمان ابلاغ شده و مباحث اخير مورد بررسي نيز اجرايي خواهد شد .

بيات ماكو در مورد پيامدهاي اجراي اجباري شدن مقررات ملي ساختمان ، تصريح كرد: قرار است با گسترش دفاتر نظام مهندسي و اجراي تمهيدات لازم ساختمانهايي با ايمني بالا ، رفاه ، بهره وري مناسب و صرفه جويي تحويل مردم داده شود .