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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

/ " عاشورا " در آينه واژه هاي گداخته / - 1

بر علم ها موج نام كيست اين ؟

بر علم ها موج نام كيست اين ؟

باز هم پژواك گام كيست اين ؟

بر علم ها موج نام كيست اين ؟

عقل ها مست جنون كيستند ؟
عشق ها گريان خون كيستند ؟

بر علم ها پاره هاي دل چراست ؟
موج نام يا ابا فاضل  چراست ؟

كوچه ها از دسته ها يك دست شد
باد از بوي علم ها مست شد

" اندك اندك جمع مستان مي رسند
اندك اندك مي پرستان مي رسند "

كوچه اي از سينه هاتان وا كنيد
نك بتان با آبدستان مي رسند


دف زنان ، رقصان و واويلاكنان
نرم نرمك ، بندگيسو واكنان

جانشان خم هاي پرخون آمده
مويشان رگ هاي بيرون آمده

بي خبر از عقل هاي خانگي
عشق مي ورزند با ديوانگي

تكيه در بوي شهادت ، بوي خون
موج گيسو ، موج رگ ، موج جنون

يك طرف بوي علم ها مي وزد
يك طرف ، توفان غم ها مي وزد

باز هم پژواك گام كيست اين ؟
بر علم ها موج نام كيست اين ؟


                                    * عبدالجبار كاكايي
کد مطلب 284407

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