بر علم ها موج نام كيست اين ؟
عقل ها مست جنون كيستند ؟
عشق ها گريان خون كيستند ؟
بر علم ها پاره هاي دل چراست ؟
موج نام يا ابا فاضل چراست ؟
كوچه ها از دسته ها يك دست شد
باد از بوي علم ها مست شد
" اندك اندك جمع مستان مي رسند
اندك اندك مي پرستان مي رسند "
كوچه اي از سينه هاتان وا كنيد
نك بتان با آبدستان مي رسند
دف زنان ، رقصان و واويلاكنان
نرم نرمك ، بندگيسو واكنان
جانشان خم هاي پرخون آمده
مويشان رگ هاي بيرون آمده
بي خبر از عقل هاي خانگي
عشق مي ورزند با ديوانگي
تكيه در بوي شهادت ، بوي خون
موج گيسو ، موج رگ ، موج جنون
يك طرف بوي علم ها مي وزد
يك طرف ، توفان غم ها مي وزد
باز هم پژواك گام كيست اين ؟
بر علم ها موج نام كيست اين ؟
* عبدالجبار كاكايي
باز هم پژواك گام كيست اين ؟
کد مطلب 284407
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