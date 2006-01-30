بر علم ها موج نام كيست اين ؟



عقل ها مست جنون كيستند ؟

عشق ها گريان خون كيستند ؟



بر علم ها پاره هاي دل چراست ؟

موج نام يا ابا فاضل چراست ؟



كوچه ها از دسته ها يك دست شد

باد از بوي علم ها مست شد



" اندك اندك جمع مستان مي رسند

اندك اندك مي پرستان مي رسند "



كوچه اي از سينه هاتان وا كنيد

نك بتان با آبدستان مي رسند





دف زنان ، رقصان و واويلاكنان

نرم نرمك ، بندگيسو واكنان



جانشان خم هاي پرخون آمده

مويشان رگ هاي بيرون آمده



بي خبر از عقل هاي خانگي

عشق مي ورزند با ديوانگي



تكيه در بوي شهادت ، بوي خون

موج گيسو ، موج رگ ، موج جنون



يك طرف بوي علم ها مي وزد

يك طرف ، توفان غم ها مي وزد



باز هم پژواك گام كيست اين ؟

بر علم ها موج نام كيست اين ؟





* عبدالجبار كاكايي

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