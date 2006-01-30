انگليسي ها بايد دست از كينه توزي بردارند / سرمايه گذاري درجهت بالا بردن سطح توليد را حمايت مي كنيم/ پيروزي حماس ،گام اوليه براي تشكيل دولت يكپارچه فلسطين و آزادي كامل قدس شريف است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخير جك استراو وزير خارجه انگليس درباره مسائل روز كشورمان افزود: انگليسي ها بايد دست از كينه توزي برداشته و به طريق عادلانه و دور از زياده خواهي بي حاصل روابط خود را با ايران تنظيم كرده و درتدوين استراتژي هاي خود واقعيت ها و جايگاه عظيم وتاريخي ملت ما را مورد توجه قرار دهند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص دستور رئيس جمهور به شوراي عالي پول و اعتبار براي مقابله با فعاليت ويژه خواران در استفاده از تسهيلات بانكي كشور اظهار داشت: ارائه تسهيلات يكي از اصول و برنامه هاي اساسي دولت عدالت گستر بوده و مهمترين شاخص آن توزيع عادلانه امكانات و منابع مالي كشور است.

الهام افزود: يكي ازمنابع مهم كشورتسهيلات بانكي است كه نقش اساسي درايجاد اشتغال و به گردش افتادن چرخه توليد و حمايت از اقشارنيازمند دارد وبايد به توجه به استعدادها، ظرفيت جذب و محروميت استانها توزيع شود ؛ اما درگذشته افرادي با ارتباطات رقم كلاني را از تسهيلات دولت مي گرفتند و درجهتي كه براساس آن موافقت گرفته بودند استفاده نمي كردند كه اين كار آنها باعث ايجاد فساد مالي و فربه شدن عده اي از كيسه ملت مي شد.

وي افزود: دولت نسبت به اين موضوع حساسيت ويژه اي داشته و دارد و به صورت جدي مراقبت مي كند كه مسئله ويژه خواري براي هميشه از كشور رخت بر بندد.

الهام همچنين در خصوص اخباري مبني بر دريافت حقوق از دولت توسط كاركنان بنياد باران كه رياست آن را سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق بر عهده دارد گفت : كاركنان بنياد باران از عنوان ماموريت استفاده نمي كنند و در نتيجه اين بنياد از دولت حقوقي دريافت نمي كند.

خبرنگاري از سخنگوي دولت سوال كرد كه آيا اظهارات اخير وزير كشور درباره علت سقوط هواپيماي فالكن سپاه شخصي بوده يا نظر دولت است كه الهام پاسخ داد آنچه آقاي پورمحمدي اعلام كرد فرضيه و گمانه بود و ايشان مدارك و اطلاعاتي كه دراختيار داشتند، به كارشناسان مربوطه ارائه دادند اما اين فرضيه مورد پذيرش هيات كارشناسي قرار نگرفت .

وي افزود: آنچه كه وزير كشوراعلام نمود نظر نهايي نبوده و بيشتر ازحد يك فرضيه و گمان مورد توجه ما نيست و جمع بندي نهايي درباره علت سقوط هواپيما توسط مراجع ذي صلاح اعلام خواهد شد.

الهام همچنين درباره برخي سياسي كاري ها توسط كشورهاي ديگر در امر ورزش گفت: مسائل اخير جنگ رواني است ؛ چرا كه مراودات و تبادلات ما با دنيا در همه عرصه ها به خوبي انجام مي شود و منافع عمومي در اين است كه در تبادلات فرهنگي، مالي و اقتصادي آنچه كه منافع ملي ما را تامين مي كند تعطيل و متوقف نشود و حرفهايي كه در زمينه انزواي ما مطرح مي شود بيشتر از يك اظهار نظر در سطح تبليغي و جنگ رواني ارزش ندارد.

خبرنگار ديگري نظر سخنگوي دولت را در زمينه تغيير قانون كار و سرمايه گذاري خارجي جويا شد.

الهام پاسخ داد: قانون كار با رويكرد ايجاد اشتغال و رشد توليد و حمايت و صيانت كامل از حقوق كارگران و ايجاد شرايط مناسب و عادلانه براي سرمايه گذاري مورد توجه قرارگرفته است و هر اصلاحي كه موجب تضييع حقوق نيروي كار كشورشود، مورد قبول ما نيست.

وي افزود: دولت بارها اعلام كرده كه در سياست هاي مالي خود و قانون بودجه زمينه براي سرمايه گذاري در داخل با استفاده از منابع موجود در داخل ودرصورت نيازمنابع متعلق به ايرانيان خارج از كشور فراهم است واكنون كه نرخ ريسك پايين آمده است ، ازسرمايه گذاري درجهت بالا بردن سطح توليد و جذب و استفاده ازمنابع موجود در داخل و خارج استقبال كرده و در جهت تثبيت اين شرايط گام بر مي دارد.

خبرنگاري سوال كرد آيا پيروزي حماس در انتخابات اخير فلسطين باعث ارتقاء سطح روابط سياسي ايران و فلسطين مي شود كه سخنگوي دولت پاسخ داد ما از هر گامي كه مردم فلسطين را به حق كامل خود و ايجاد يك دولت واحد فلسطيني برساند حمايت مي كنيم و از رويداد اخير نيز خوشحاليم و اين پيروزي را به حماس تبريك مي گوييم.

به گزارش "مهر" الهام در عين حال متذكر شد اين پيروزي يك گام اوليه براي تشكيل دولت يكپارچه فلسطين و آزادي كامل قدس شريف است و مسيري است كه نشان مي دهد شرايط و زمينه هاي بازگشت مهاجران فلسطين به كشورشان و انجام يك همه پرسي براي تشكيل دولت متكي بر اراده همه فلسطيني ها فراهم شده است.

وي به دولتهايي كه مدعي دمكراسي هستند توصيه كرد بر اساس ملاكهاي دمكراسي مورد قبول خود بپذيرند هرگاه زمينه تصميم گيري براي ملتها فراهم شود اراده مردم حاكم مي شود كه بايد به آن احترام گذاشت و آن را پذيرفت.

خبرنگاري ازسخنگوي دولت سوال كرد چرا دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به اقدام توهين آميز نشريات دانماركي و نروژي نسبت به مقدسات اسلامي واكنش موثرو به موقع نشان نداده است كه الهام پاسخ داد: وقيحانه ترين وبي ارزش ترين و بي ثمرترين اقدامي كه مي توان انجام داد اهانت به بزرگان به ويژه انبيا و ائمه اطهار است كه ارزش و قداست آنها براي بشريت بي انتهاست.

وي افزود: بدترين افراد در طول تاريخ كساني بودند كه كمر به قتل انبياء بسته بودند و بدتر از آنها كساني هستند كه با رفتارهاي سخيف شخصيت پست و متنزل خود را نمايان مي كنند و قصددارند با انجام اعمال شنيع فرهنگ الهي را تضعيف كنند كه دولت و بخصوص وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است واكنش لازم را به موقع نشان دهد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پذيرش طرح روسيه از سوي جمهوري اسلامي ايران و سرنوشت غني سازي گفت : مواضع ما مشخص است و از آنچه كه دولت به عنوان موضع قطعي خود درباره غني سازي اعلام كرده است عقب نشيني نمي كنيم.

الهام ادامه داد: طرحهايي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران ارايه شده است كه دولت آنهارا در چارچوب سياست هاي هسته اي خود بررسي و پيگيري مي كند و ما همانطور كه اعلام كرديم آماده پذيرش سرمايه گذاري ديگران و همكاري مشترك در زمينه دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي و چرخه سوخت هستيم مذاكره را براي اجرايي كردن طرح روسيه ادامه مي دهيم.

وي درعين حال متذكر شد ايران تنها طرحهايي را اجرايي خواهد كرد كه اصول و اهداف كلان جمهوري اسلامي را در بحث انرژي هسته اي تامين نمايد.

الهام تاكيد كرد: طرح روسيه براي دو طرف قابل مطالعه است؛ ايران علاقمند است در زمينه غني سازي براي رسيدن به فناوري هسته اي صلح آميز شريك داشته باشد و روس ها نيز علاقمند به همكاري در اين زمينه هستند و ما بدون عقب نشيني از مواضع اصولي خود، در اين زمينه مذاكره خواهيم كرد.

سخنگوي دولت درباره سفرمقتدي صدر روحاني شيعه عراقي به كشورمان كه مورد سوال يكي از خبرنگاران قرارگرفت ،اظهار داشت: سفرمقتدي صدر به عنوان يك نيروي تاثير گذار درروند مسائل جاري در عراق به كشورمان صورت گرفته است و مااين مراوده را با همه افراد و گروههاي تاثير گذار وروند تحقق دولت مستقل درعراق انجام داده ايم و موضوعي غيرمنطبق باسياست هاي كلي ما درباره عراق نبوده است.

الهام اضافه كرد: ما از اراده مردم عراق كه با انتخابات آزاد قصد دارند دولت موردنظر خودشان را تشكيل دهند و منتظر رسيدن به اين هدف آنها يعني آزادي عراق از چنگال اشغالگران هستيم.

وي در پاسخ به اصرار يكي از خبرنگاران كه مي خواست علت لغو ديدار مقتدي صدر با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور را بداند گفت: مقتدي صدر در چارچوب سفر خود ملاقات هاي غير رسمي نيز انجام داد كه يكي از آنها ديدار با آقاي احمدي نژاد بود كه انجام شد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت سوال كرد كه آيا خبر بازرسي اخير بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از منطقه لويزان در شمال تهران را تاييد مي كند كه الهام پاسخ داد بازرسي هاي آژانس در چارچوب توافقات گذشته كه در قالب پادمان اجرا مي شود مورد قبول ماست و مسئولان ذيربط اين موضوع را دنبال مي كند.