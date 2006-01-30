معاونت پرورشي و تربيتي با هدف كوچك سازي دولت ادغام مي شود

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: در خصوص احياي معاونت پرورشي بارها براي آموزش و پرورش دعوت نامه هايي فرستاده شد اما هيچ گاه مسئولان وزارت آموزش و پرورش به اين دعوت ها پاسخي ندادند.

وي افزود: عدم پاسخگويي هاي وزارت آموزش و پروش ، برنامه هاي پيشنهادي احياي معاونت پرورشي را به شور دوم كشاند.

آجرلو تاكيد كرد: ادغام معاونت تربيتي و پرورشي به منظور جلوگيري از بزرگ شدن دولت خواهد بود و اين معاونت جديد با رويكرد امروزي به حل مسائل دانش آموزان خواهد پرداخت.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: نيازهاي هرجامعه اي متناسب با شرايط زماني و فشارهاي مختلفي كه از سوي اجتماع بر افراد وارد مي شود متغير است. بنابراين با احياي معاونت پرورشي متوليان فرهنگ مي توانند اطلاعات خود را در خصوص گفتمان هاي مختلف با شيوه هاي در خور شان دانش آموزان نسل سومي بيان كنند.

آجرلو تاكيد كرد: اشكال اساسي معاونت پرورشي در دوره قبل مقتضيات و به روز نبودن موضوعات اجتماعي آن بود و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، اين روند در دور جديد احياي آن تغيير خواهد كرد.

وي ياد آرو شد: چالش هاي مختلف اجتماعي و كمبودهاي دانش آموزان در خصوص اطلاعاتي نظير آشنايي با كامپيوتر و اينترنت و... از جمله برنامه هاي پيشنهادي اين معاونت است.