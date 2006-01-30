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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۱

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با "مهر":

در صورت عدم كاهش شهريه دانشگاه آزاد با واحدهاي متخلف برخورد مي شود

در صورت عدم كاهش شهريه دانشگاه آزاد با واحدهاي متخلف برخورد مي شود

با توجه به ابلاغ بخشنامه دانشگاه آزاد در صورت عدم كاهش شهريه اين دانشگاه با واحد هاي متخلف برخورد مي شود.

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بر اساس بخشنامه رياست دانشگاه آزاد اسلامي كه به واحدهاي اين دانشگاه ابلاغ شده است تمامي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي موظف به كاهش 10 تا 18 درصدي شهريه ورودي هاي سال 84 در نيم سال دوم تحصيلي هستند.

وي اظهار داشت: با توجه به پيگيري هاي كميسيون آموزش و تحقيقات، در صورت عدم رعايت بخشنامه دانشگاه آزاد در خصوص كاهش شهريه ها با واحدهاي متخلف برخورد جدي مي شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين كاهش شهريه در هيات امناي دانشگاه آزاد تصويب شده است كه در صورت عدم رعايت آن، دانشجويان و خانوده هاي آن ها مي توانند براي پيگيري به كميسيون آموزش و يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد اطلاع دهند.

کد مطلب 284415

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