اهداء بسته هاي فرهنگي به 5 هزار هيئت عزاداري دانش آموزي

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين برنامه با هدف آشنايي هرچه بيشتر دانش آموزان با قيام كربلا ، شان و منزلت اهل بيت (ع) ، وقايع عاشورا ، شهادت حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ، اجرا مي شود.

بر همين اساس ، به هر هيئت دانش آموزي انصارالمهدي (عج) در سراسر كشور محصولاتي شامل: پرچم متحد الشكل ، كتاب دوباره پيامبر پيرامون زندگي حضرت علي اكبر (ع) ، كتاب تفسير زيارت عاشورا ، لوح فشرده نرم افزاري بيتاب حسين (ع)، حاوي (گنجينه آسماني، آينه محرم، نواي عاشورا، روايت عاشورا، بانوي عاشورا، دستي تا ابر، نونهالان و بيا تا برويم) ، اهدا مي شود.

همچنين ، لوح فشرده نرم افزار سرنامه حاوي مقتل گفتاري حضرت سيدالشهداء (ع) از مدينه تا مدينه به روايت استاد شيخ حسين انصاريان از منابع گرانقدري همچون، ارشاد، اعيان الشيعه، لهوف، بحارالانوار، كامل الزيارات، نفس المهموم، ناسخ التواريخ، منتهي الامال، مقاتل الطالبين برگرفته شده است كه شامل شان و منزلت اهل بيت و اهميت گريه بر سيدالشهداء(ع) و... نيز به هيئت هاي دانش آموزي ارسال شده است.

بنابرهمين گزارش ، به منظور پاسخگويي به سئوالات و شبهات دانش آموزان ، 180 مبلغ با هماهنگي مركز تبليغي آينده سازان به شهرستانهاي سراسر كشور اعزام شده اند.

مهمترين برنامه هيات هاي دانش آموزي انصارالمهدي (عج) در دهه اول ماه محرم سالجاري ، برگزاري كنگره سراسري شهداي دانش آموز با عنوان "همكلاسي آسماني" خواهد بود.