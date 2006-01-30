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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون ؛

نرخ باسوادي در ايران 2 برابر شده است

نرخ باسوادي در ايران 2 برابر شده است

در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران از بدو پيروزي انقلاب تاكنون درصد باسوادي در كشور حدود 2 برابر شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي آموزش و پرورش ، طي سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي درصد باسوادان جمعيت 6 ساله و بالاتر به 87 درصد رسيده است كه اين ميزان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي 5/47 درصد بوده است.

بر طبق سرشماري سال 1355رقم بي سوادان 2/14 ميليون نفر بوده است كه بنابر برآورد سال 83 به رغم افزايش چشمگير جمعيت اين ميزان به 08/8 ميليون نفر كاهش يافته است.

بنابراين گزارش ، طي اين سالها قبولي دانش آموزان ابتدايي از 80 درصد به 26/97 درصد ، قبولي دانش آموزان راهنمايي از 70 درصد به رقم 93/90 درصد و در مقطع متوسطه قبولي دانش آموزان از 60 درصد  به رقم 89 درصد افزايش يافته است.

از ديگر اقدامات مثبت  انجام شده در اين دوران، كاهش تراكم دانش آموزان در كلاس دوره ابتدايي از 6/33 به 43/21 نفر بوده است.

همچنين از ديگر دستاوردهاي آموزش و پرورش به بركت نگاه ويژه و ارزشي انقلاب اسلامي به زنان و دختران ، كاهش اختلاف درصد باسوادي زنان و مردان از 4/23 درصد در سال 55 به 5/4 درصد در سال 84-83 و افزايش 10 درصدي سهم دانش آموزان دختر نسبت به كل دانش آموزان است.

وزارت آموزش و پرورش به جهت تلاش براي ريشه كني بيسوادي تاكنون 5 جايزه بين المللي كسب نموده است.

کد مطلب 284424

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