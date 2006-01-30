  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۲

مسابقه حكمت علوي برگزار مي شود

مسابقه حكمت علوي برگزار مي شود

مسابقه حكمت علوي، با هدف ارتقاء اطلاعات دقيق و تخصصي در مورد نهج البلاغه و حضرت علي(ع) و ايجاد زمينه اي براي مطالعه بيشتر در اين مورد، ويژه طلاب مركز جهاني علوم اسلامي در قم برگزار خواهد شد .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" مسابقه فوق بخشهاي مطالعاتي، ادبي و گاري، هنري و طراحي سايت و وبلاگ نويسي با محوريت نهج البلاغه را شامل مي شود .

در بخش " مطالعاتي" خطبه اول و دوم و همچنين شرح نهج البلاغه آيت الله مكارم شيرازي مورد توجه خواهد بود .

بخش " ادبي و نگارش" نيز مقاله و پايان نامه با موضوع نهج البلاغه، ترجمه خطبه متقين به يكي از زبانهاي رايج، شعر با موضوع ولايت اميرالمؤمنين (ع) و نشريه ديواري با موضوع ولايت حضرت علي(ع) را شامل مي شود .

خوشنويسي يكي از كلمات قصار نهج البلاغه به يكي از خطهاي نستعليق، ثلث، نسخ و ابداعي و همچنين طراحي و نقاشي نيز مواردي است كه در بخش هنري به مسابقه گذاشته مي شود .

علاقمندان به شركت در اين مسابقه، براي ارسال آثار خود تا  30 فروردين ماه 85 فرصت دارند.

کد مطلب 284425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها