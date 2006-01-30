مسابقه حكمت علوي برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" مسابقه فوق بخشهاي مطالعاتي، ادبي و گاري، هنري و طراحي سايت و وبلاگ نويسي با محوريت نهج البلاغه را شامل مي شود .
در بخش " مطالعاتي" خطبه اول و دوم و همچنين شرح نهج البلاغه آيت الله مكارم شيرازي مورد توجه خواهد بود .
بخش " ادبي و نگارش" نيز مقاله و پايان نامه با موضوع نهج البلاغه، ترجمه خطبه متقين به يكي از زبانهاي رايج، شعر با موضوع ولايت اميرالمؤمنين (ع) و نشريه ديواري با موضوع ولايت حضرت علي(ع) را شامل مي شود .
خوشنويسي يكي از كلمات قصار نهج البلاغه به يكي از خطهاي نستعليق، ثلث، نسخ و ابداعي و همچنين طراحي و نقاشي نيز مواردي است كه در بخش هنري به مسابقه گذاشته مي شود .
علاقمندان به شركت در اين مسابقه، براي ارسال آثار خود تا 30 فروردين ماه 85 فرصت دارند.
نظر شما