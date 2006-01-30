سياست هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي حمايت از بخش داخلي تصويب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي وظايف خود در رابطه با سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي دولتي ، مجموعه سياست هاي اجرايي حمايت از توليد كنندگان داخلي ICT را به تصويب رسانده است .

براساس اين گزارش ، هدف از اين حمايت برهم زدن قواعد رقابت و يا محافظت از آنان در مقابل رقابت خارجي نيست بلكه اين حمات ، تقويت و توسعه توان رقابتي توليد كنندگان داخلي در برابر رقابت خارجي است .

اين مصوبه مي افزايد بر توليد كنندگان نيز اين مساله يك فرض است كه با استفاده ازاين حمايت ها قابليت خود را براي رقابت با شركتهاي خارجي در كشور و منطقه تقويت كرده و به كار گيرند .

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارايه تسهيلات كوتاه مدت با كارمزد كم را يكي از اين حمايت ها عنوان كرده و در ادامه آورده است : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور حمايت از فعاليت هاي تحقيقاتي يا به توليد رساندن نتايج تحقيقات انجام شده در كشور تسهيلات كوتاه مدت و با كارمزد كم را در اختيار توليدكنندگان قرار خواهد داد .

اين گزارش اضافه مي كند : آيين نامه اجرايي ارايه تسهيلات كوتاه مدت با كارمزد كم ظرف مدت يك ماه توسط شوراي راهبري زير نظر مستقيم وزير تدوين و به اجرا گذاشته مي شود .

همچنين در بندي ديگري از اين مصوبه آمده است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه وابسته در تمامي قراردادهاي خارجي بالاتر از 50 ميليارد ريال خود طرف قرارداد را موظف خواهند ساخت تا در حوزه تخصصي خود در يكي ازمراكز علمي ، دانشگاهي ، تحقيقاتي معادل يك درصد از ارزش قرارداد را براي سرمايه گذاري تحقيقاتي و توسعه اي هزينه كند .

همچنين در بند "ب " اين مصوبه كه شامل حمايت هاي اطلاعاتي مي شود آمده است كه شركتهاي تابعه وزارت خانه موظف هستند اطلاعات كلي مربوط به مناقصات بالاتر از 10 ميليارد ريال را حداقل 6 ماه قبل از انقضاي مهلت به وزارت خانه اعلام كرده و قانون استفاده از حداكثر توان داخلي را نيز رعايت كنند و از طرف قرارداد نيز ضمانت لازم براي ارايه اسناد مثبته اين امر در پايان قرارداد را اخذ كنند .

همچنين در ادامه اين مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر حمايت هاي صادراتي به صورت معنوي تاكيد كرده و آورده است اين حمايت ها شامل ايجاد تسهيلات ، صدور معرفي و توصيه نامه و مواردي از اين نوع مي شود .