گزارشگر نبايد تفسير كند// تخصص در زمينه گزارشگري حرف اول را مي زند

سرمربي تيم فوتبال شهيد قندي يزد در گفت وگو باخبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: گزارش يك گزارشگر بايد رضايت افراد متفاوت جامعه را فراهم كند. به هرحال هر جامعه اي تشكيل شده از افراد عام و متخصص است كه بايد همه اينها از شنيدن يك گزارش لذت ببرند. ضمن اينكه به هنگام گزارش يك ديدار ورزشي، انصاف و عدالت بايد مورد نظر قرار بگيرد و همه بتوانند از گزارش بازي لذت ببرند. يك گزارشگر بايد ازتفسير بازي بپرهيزد و فقط گزارش كند.

مجيد جلالي درادامه افزود: گزارشگري ما طي اين سال ها با رشد قابل ملاحظه اي روبه رو بوده و درحال حاضر گزارشگران جوان خوبي به اين امرمشغول هستند. اميدوارم اين روند همچنان ادامه پيدا كند تا در آينده شاهد تحولات مثبت تري نيز در اين عرصه باشيم.

جلالي درپايان تصريح كرد: آنچه ازاهميت بالايي برخوردار است اين موضوع است كه دركشور ما هيچ گاه تخصص در اولويت قرارندارد. اين موضوع درتمام مشاغل وجود دارد و به عنوان مثال يك خبرنگار، يك مربي و يك گزارشگر دركشورهاي ديگربايد مراحل مختلفي را پشت سر بگذارند تا بتوانند مجوز دريافت كنند اما در اينجا نيازي به طي كردن اين مراحل نيست. به نظرمن خيلي آرماني مي شود چنانچه يك گزارشگر ، كاملا در زمينه كاري خود تخصص داشته باشد اما شرايط جامعه ما به گونه اي است كه نمي توان چنين خواسته اي را متوقع بود و در مجموع به طور نسبي گزارشگران خوبي داريم.