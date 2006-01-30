ايران براي نفوذ در آژانس تيم مخفي تشكيل داده است !

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تلگراف مدعي شد طبق اطلاعات آژانس هاي غربي، هدف ايران بخش هاي پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي است و قصد دارد اطلاعاتي را درباره فعاليت بازرسان به دست آورد بنابراين مي تواند مناطق حساس بيشتري از تحقيقات هسته اي را پنهان كند.

اين روزنامه انگليسي كه معمولا هر بار پيش از نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي برخي اخبار جعلي را درباره برنامه هاي هسته اي ايران منتشر مي كند، در ادامه نوشت: تهران اصرار دارد كه تنها هدف برنامه هاي هسته اي اش توسعه منابع انرژي است اما بسياري از دولت هاي غربي از جمله انگليس و آمريكا اعتقاد دارند برنامه هاي هسته اي تهران با اهداف نظامي پيگيري مي شود.

روزنامه جنجال ساز تلگراف در ادامه ادعاي خود آورده است : عمليات هدف قرار دادن آژانس بين المللي انرژي اتمي از سوي حسين آفريده رئيس سابق كميته انرژي پارلمان ايران پيگري مي شود.

تلگراف مدعي شد : آفريده با تيمي از مهندسان هسته اي ايران كه درمقر آژانس كار مي كنند، ارتباط دائمي دارد.

اين روزنامه انگليسي در ادامه به نقل از منبع اطلاعاتي بي نام و نشان مدعي شد ايراني ها هم اكنون در حال جاسوسي از آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند و تلاش مي كنند به راه هاي بازرسي در ديده بان هسته اي سازمان ملل دست پيدا كنند چون به شدت نگران موثر بودن بازرسي هاي آژانس هستند.