اساسنامه "I.T.I" تصويب شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، روز گذشته مجمع عمومي "I.T.I" با يك ساعت تأخير حدود ساعت 30/14 در تالار اصلي تئاتر شهر برگزار شد و حدود 60 نفر از هنرمندان تئاتر تهران و شهرستان در اين مراسم حضور داشتند.



در اين مجمع پيش‌نويس اساسنامه "I.T.I" كه توسط اعضاي هيأت مؤسس دكتر محمدرضا خاكي، دكتر مسعود دلخواه، حميد مظفري، بهزاد فراهاني و مريم معترف نوشته شده بود، خوانده شد و پس از اعمال نظر هنرمندان تئاتر و تغيير جزئي در بندهايي از اين اساسنامه، به تصويب رسيد.



انتخابات هيأت مديره "I.T.I" نيز به دليل طولاني شدن جلسه تصويب اساسنامه برگزار نشد و به وقت ديگري موكول شد. نشست "I.T.I" تا دقايقي قبل از برگزاري مراسم اختتامييه جشنواره تئاتر فجر به طول انجاميد و حضور هنرمندان شهرستاني و جمع زيادي از اعضاي حرفه‌اي تئاتر در اين مجمع بسيار كمرنگ بود.