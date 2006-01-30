حمايت ونزوئلا از كاهش توليد نفت در اوپك

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه، رافائل راميرز در بدو ورود به وين براي شركت در نشست فرداي اوپك در جمع خبرنگاران گفت : ما معتقديم كه اوپك بايد آماده كاهش توليد نفت باشد، اما اين امر ممكن است در نشست (فردا) يا نشست آتي روي ندهد .



وي افزود كه بازار به خوبي پاسخگوي تقاضاي نفت است و در حقيقت نياز بيش ازحد بازاررا تامين مي كند.



راميرزعلت افزايش بهاي نفت را در بازار هاي جهاني ، تنش بين اتحاديه اروپا و آمريكا و ايران روي برنامه هسته اي تهران دانست .

وزير نفت ونزوئلا اظهار داشت:" اگر مسئله افزايش بهاي نفت به خاطر تنش روي برنامه هسته اي ايران است،ما معتقديم كه اگر آمريكا بر فشار خود بر تهران اصرار ورزد، بهاي نفت از سطح كنوني فراتر خواهد رفت .

وزير نفت ونزوئلا در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت افزايش فشارها عليه ايران، اوپك بايد مداخله كند؟ بيان داشت:" ما كار زيادي نمي توانيم انجام دهيم ."

پيش بيني مي شود كه وزراي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت "اوپك " در نشست فردا خواهان حفظ سقف توليد نفت اوپك هستند كه در حال حاضر 28 ميليون بشكه در روز است.

اعضاي اوپك پس از نشست فردا دوباره در 8 ماه مارس در وين گردهم خواهند آمد .

امروز بهاي نفت خام در بازار هاي آسيا به بيش ار 67 دلار در هر بشكه رسيد .



اين درحالي است كه علي النعيمي وزير نفت عربستان روز گذشته در وين اعلام كرد:به طور قطع دليلي كه موجب شود اوپك براي كاهش نفت در نشست سه شنبه تصميم گيري كند، وجود ندارد .