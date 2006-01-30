تبصره هاي لايحه بودجه 1385 با 1384 باهم مقايسه شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اين گزارش ها كه اختصاصا براي كميسيون هاي تخصصي مجلس و نمايندگان عضو آنها تهيه كرده، ضمن تنظيم جدول تطبيقي تبصرههاي لايحه بودجه سالهاي 84 و 85 به مقايسه ميزان بودجه و تغييرات آن درهريك از زير بخش ها پرداخته است.
اين دفتر هدف از تهيه تمامي اين گزارشها را فراهم كردن زمينه مقايسه بهتر تبصرههاي لايحه بودجه سال 1385 با تبصرههاي قانوني بودجه سال 1384 ذكر كرده و البته دراين مرحله اظهار نظري پيرامون تغييرات بودجه نداشته و دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها اعلام كرده است كه پيشنهادات خود را در مورد بخشهاي مختلف بودجه بزودي درقالب گزارشهاي جداگانهاي ارائه خواهد داد.
در اين گزارش، كليه اعداد، سالها، برنامه ها و رديف هايي كه در لايحه بودجه سال 1385نسبت به قانون بودجه سال 1384 تغيير يافتهاند به صورت مستطيلهاي طوسي رنگ جهت مقايسه مشخص شدهاند.
همچنين كليه تبصرهها، بندها يا جملات و عباراتي كه در لايحه بودجه سال 1385 براي اولين بار ذكر شده و جديد ميباشند نيز به صورت مستطيل طوسي رنگ متمايز شدهاند.
مركز پژوهشها تمامي اين گزارشها را به تقاضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده اما علاوه بر كميسيون ياد شده گزارش مربوطه بودجه بخشهاي مختلف را به كميسيونهاي ذيربط نيز ارائه داده است.
دفتر برنامه و بودجه مركز پژوهشها در گزارش مربوط به كميسيون آموزش و تحقيقات 27 بند و تبصره مربوط به اين مجموعه در بودجه سال آينده را با بندهاي مشابه در بودجه سال جاري مقايسه و تغييرات (اعم از كاهش يا افزايش بودجه) هريك از زمينههاي مربوطه را دقيقا مشخص كرده است.
در بخش امور مربوط به كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي دهها بند و تبصره مربوطه ازنظر نوسانات بودجهاي مورد مقايسه قرار گرفته اند.
در بخشي از لايحه بودجه سال 1385 بخش انرژي به دولت اجازه داده شده تا سقف معادل ارزي 1940 ميليارد ريال از محل منابع ذخيره ارزي برداشت و بابت تسويه بدهيهاي طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر به بانك مركزي و يا در جهت اجراي اهداف اين بند پرداخت كند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها همچنين مشابه چنين گزارشهايي را براي كميسيونهاي اجتماعي، بهداشت و درمان، صنايع ومعادن، عمران، فرهنگي، قضايي و حقوقي و كشاورزي، آب و منابع طبيعي تهيه كرده و براي مقايسه تغييرات بودجهاي در اختيار كميسيونهاي ياد شده قرار داده است.
مركز پژوهشها در فصل بررسي بودجه گزارشهاي متعددي منتشر ميكند كه جزئيات مربوط به هر يك از اين گزارشها بزودي در اختيار رسانهها و افكار عمومي جامعه قرار خواهد گرفت.
كار بررسي بودجه در مركز پژوهشها يك روز پس از تقديم لايحه بودجه توسط رئيس جمهوري به مجلس آغاز شده و تا قبل از تصويب بودجه در مجلس ادامه خواهد يافت.
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