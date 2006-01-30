مركز پژوهش ها نابساماني در بخش فرهنگ بودجه طي سال هاي 1379 تا 1382 را بررسي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در سه گزارش تحت عنوان "تصويري از عملكرد دستگاههاي اجرايي بخش فرهنگ در گزارشهاي تفريغ بودجه چهار سال اول اجراي قانون برنامه سوم توسعه (1379-1382)" در زمينه درآمدها، تبصره‌هاي خاص و اعتبارات اين بخش كه با استناد به گزارش تفريغ بودجه سال 82 ديوان محاسبات تهيه شده است، تصريح كرد كه به علت برآوردهاي غيركارشناسي و ضعف ساختاري سيستمهاي مالي و نظارتي، اكثر درآمدهاي پيش بيني شده دستگاههاي فرهنگي در طول اين سالها به صورت كامل تحقق نيافته‌اند.



اين گزارشها كه باتوجه به عملكرد مجموعه‌هايي چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت‌بدني و دستگاههاي فرهنگي وابسته به نهاد رياست جمهوري نظير سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان‌ملي جوانان تهيه شده‌اند در بخش درآمد از برخي تخلف دستگاهها از قوانين در زمينه وصول درآمدهاي غير قانوني حكايت دارند.

بررسي علل عدم تحقق درآمدها در زير مجموعه‌هاي بخش فرهنگ درسالهاي مورد بررسي نشان مي‌دهد كه طي اين سالها فقط در موارد اندكي درآمدهاي پيش بيني شده به طور كامل تحقق يافته‌اند و علت آن اين بوده كه در اكثر موارد پيش‌بيني درآمد‌ها غير كارشناسي و بر پايه پيش ‌بيني سالهاي گذشته انجام شده و جالب آنكه با وجود عدم تحقق درآمدها در بعضي موارد، پيش بيني مجدد سالهاي بعد نه بر اساس "عملكرد" سال‌هاي گذشته، بلكه بر اساس همان پيش‌بيني‌هاي تحقق نيافتة قبلي صورت گرفته است.

در مورد وصولي‌ها نيز عكس چنين وضعي مشاهده مي‌شود به اين صورت كه وصولي‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از موارد پيش بيني نشده در سال 1382 بيش از 30 برابر وصولي‌هاي پيش بيني شده بوده است كه اين مسئله نشان دهنده بي ‌دقتي كامل در برآورد درآمدها در قوانين بودجه‌اي است.

همچنين برخي از دستگاههاي بخش فرهنگ طي اين سالها عوارضي اخذ كرده‌اند كه مجوز قانوني براي اين كار نداشته‌اند در حالي كه بر اساس ماده 37 قانون محاسبات عمومي كشور، منظور كردن درآمد در بودجه دستگاهها، مجوزي براي اخذ درآمد محسوب نمي‌شود.

در سازمان تربيت بدني نيز ضمن اين كه تمام درآمدهاي وصولي كمتر از مقدار پيش بيني شده در برنامه بوده، هر سال حدود چهار ميليارد ريال درآمدهاي پيش بيني نشده، كسب شده و منابع آنها نيز مشخص نشده است و بدينسان در اين بخش نيز تخلفاتي از قوانين در زمينه اخذ درآمدها به چشم مي‌خورد.

اين گزارش مي‌افزايد: در حالي كه در قوانين بودجه‌اي در سالهاي 79 تا 82 هيچ‌گونه رديف درآمدي براي سازمان ملي جوانان و مراكز مشاركت امور زنان - هر دو وابسته به رياست جمهوري - پيش بيني نشده است، مع الوصف اين دو سازمان طي چهار سال نزديك به 7 ميليارد ريال درآمد كسب كرده‌اند.

دفتر مطالعات فرهنگي همچنين با بررسي تبصره‌هاي خاص بخش فرهنگ در بودجه سالهاي 79 تا 82 از وجود اشكال در ماهيت تبصره‌هاي بودجه و عدم تحقق اهداف اين تبصره‌ها خبر داد و افزود: در مواردي كه هدف تبصره محقق نشده علت اين بوده كه دستگاه اجرايي مربوطه توانايي جذب اعتبارات را نداشته و به عنوان مثال در بيشتر موارد عملكرد اعتبارات عمراني سازمان ميراث فرهنگي بسيار ضعيف بوده است.

مركز پژوهشها در گزارش پاياني خود ضمن بررسي وضعيت اعتبارات بخش فرهنگ در سالهاي مورد نظر، از نارساييهاي موجود در زمينه تخصيص بموقع اعتبارات، (تخصيص ناقص و تدريجي، مبادله دير هنگام موافقتنامه‌ها، نظارت ناكافي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين عدم توانايي دستگاههاي اجرايي مربوطه در استفاده از اعتبارات انتقاد كرد.