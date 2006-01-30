آسمان تهران فردا نيمه ابري است

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل نيمه ابري در پاره اي از نقاط همراه با بارش برف خفيف و مه آلود بتدريج صاف و آسمان استانهاي گيلان و مازندران قسمتي تا نيمه ابري در پاره اي از نقاط ابري با احتمال بارش پراكنده و گاهي مه آلود پيش بيني مي شود.

آسمان كرانه هاي درياي عمان ، خليج فارس و جزاير تنب بزرگ و كوچك، قشم ، كيش ، ابوموسي ، سيري و لاوان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط مه آلود و با غبار آلود و همچنين آسمان استانهاي ايلام ، لرستان ، كرمانشاه و همدان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط نيمه ابري و مه آلود خواهد بود.