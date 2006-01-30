  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۰

آسمان تهران فردا نيمه ابري است

آسمان تهران فردا نيمه ابري است

سازمان هواشناسي ، آسمان تهران را فردا صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار صبحگاهي پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل نيمه ابري در پاره اي از نقاط همراه با بارش برف خفيف و مه آلود بتدريج صاف و آسمان استانهاي گيلان و مازندران قسمتي تا نيمه ابري در پاره اي از نقاط ابري با احتمال بارش پراكنده و گاهي مه آلود پيش بيني مي شود.

آسمان كرانه هاي درياي عمان ، خليج فارس و جزاير تنب بزرگ و كوچك، قشم ، كيش ، ابوموسي ، سيري و لاوان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط مه آلود و با غبار آلود و همچنين آسمان استانهاي ايلام ، لرستان ، كرمانشاه و همدان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط نيمه ابري و مه آلود خواهد بود.

کد مطلب 284458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها