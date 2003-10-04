رسيدگي به وضع پرستاران در برنامه چهارم لحاظ شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، رييس مجلس شوراي اسلامي در مراسم گردهمايي هيات مديره هاي نظام پرستاري سراسر كشور با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به اينكه كشور، جميعت جواني دارد و از يك طرف طي دهه اخير با جهش جمعيتي روبرو بوديم در نتيجه مشكلات نيز به صورت جهشي در جامعه رشد كرده است."

كروبي حجم بالاي جمعيت جوان را سرمنشاء خلاقيت ، كار و تلاش دانست و گفت:" افزايش حجم جمعيت در كشور اگر در مسير درست هدايت شود به عنوان نعمت الهي محسوب مي شود ولي در عين حال بدون هدايت مناسب مي تواند موجب مصيبت باشد."

وي پرستاري را شغلي حساس برشمرد و ادامه داد:" با توجه به اينكه مسئوليت بنياد شهيد زماني بر عهده اينجانب بود تا حد زيادي به مشكلات بخش بهداشت و درمان و مسايل كادر آن آشنايي داشته و در نظر داريم تا در برنامه چهارم توسعه مسايل و موانع پيش روي اين كاركنان بويژه پرستاران رفع شود."

وي مسئله ممنوعيت استخدام را يكي از مهمترين دغدغه هاي پرستاران دانست و گفت:" متاسفانه در شرايط كنوني، دولت با مشكلات مختلفي از نظر استخدامي روبروست ، به عنوان نمونه در بخشي از دولت ما حجم بالاي كارمندان را داريم و در جايي ديگر همچون بيمارستانها با كمبود نيرو روبرو هستيم كه اين ناشي از عدم تعادل در استخدام نيرو هاي دولتي است."