400 ميليارد ريال تسهيلات ارزان قيمت به صنعت چاپ و نشر اختصاصي مي يابد





نماينده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : در جلسات سه روز گذشته كميسيون فرهنگي طرح هاي پيشنهادي نمانيدگان در مورد لايحه بودجه كل كشور در سال 1385 مورد بررسي قرار گرفت و امروز طرح پيشنهادي نمانيدگان مبني بر اعطاي تسهيلات كم بهره بانكي براي ايجاد فروشگاه هاي بزرگ كتاب و ايجاد دفاتر بزرگ انتشاراتي مورد تاييد نمايندگان عضو كميسيون فرهنگي قرار گرفت تا در مرحله بعد در كميسيون تلفيق بودجه مطرح ، از آن دفاع شود و در صورت تصويب در اين كميسيون ، مراحل اجرايي آن از سال آينده آغاز خواهد شد .

وي در ادامه افزود : كميسيون فرهنگي در جهت تحقق درخواست دست اندركاران صنعت چاپ و نشر از مجلس ، براي در اختيار قراردادن تسهيلات بانكي ارزان قميت با تخصيص رقم قابل توجهي در بودجه سال 1385 ازاعتبارات وتسهيلات ارزان قميت بانكي با رويكرد مناطق محروم و مناطق كمتر توسعه يافته ، موافقت كرد .

امير رضا خادم در ادامه افزود : اين رقم براي حوزه كتاب و موارد ديگري مانند مطبوعات ، كتابخانه هاي عمومي ، مراكز هنري ، سينمايي ، تبليغاتي ، آموزشهاي فرهنگي - هنري ، فناوري اطلاعات ، اطلاع رساني ، توليد بازي هاي يارانه اي ، توليد محتوا در فضاي ديجيتالي و موارد ديگر اختصاص مي يابد .

وي در مورد رقم اين بودجه و تسهيلات بانكي گفت : مبلغ 400 ميليارد ريال از محل سود بانكي مصوب شد كه در بند " ك " تبصره دو لايحه بودجه كل كشور در سال 1385 ، مصوب شد كه پس از دفاع در كميسيون تلفيق به مورد اجرا در خواهد آمد .

خادم تصريح كرد : نكته قابل توجه در مورد اين بودجه اين است كه اين 400 ميليارد ريال فقط شامل سود بانكي در نظر گرفته شده است و رقم دقيق اين اعتبار بانكي كه در فعاليت هاي مورد اشاره قرار خواهد گرفت 4 هزار ميليارد ريال است .

نماينده مردم تهران در مجلس به مهر يادآور شد : اين مبلع به اين صورت در اختيار ناشران و فعالان صنعت نشر قرار مي گيرد و متقاضيان مي توانند درخواست وام خود را به بانك هاي عامل - كه بعدا مشخص خواهد شد - اعلام كنند . از ميزان سودبانكي كه به اين تسهيلات تعلق مي گيرد در شهرها و مناطق توسعه نيافته تا سقف يازده درصد و در شهرهاي بزرگ تا سقف هشت درصد از مابه التفاوت اين سود بانكي را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي پردازد و دريافت كنندگان تسهيلات از پرداخت اين مبلغ به عنوان يارانه دولتي معاف مي شوند .