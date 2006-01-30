33 بازيكن به اردوي تيم فوتبال اميد دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" بازيكنان دعوت شده بايد خود را راس ساعت 18 روز شنبه 15 بهمن ماه در كمپ تيمهاي ملي به مربيان تيم المپيك معرفي كنند. بازيكنان مقيم تهران ميتوانند ساعت 5 صبح روز يكشنبه 16بهمن در فرودگاه مهرآباد جهت اعزام به اردوي چابهار حضور پيدا كنند. اسامي 33 بازيكن دعوت شده به اين مرحله از اردوي تيم فوتبال اميد به شرح زير است : 1- ساشا مكاني 2- مهدي اسلامي 3- داود جولايي 4- فرشاد مولايي 5- مجيد غلامي 6- ميعاد اباذري 7- عليرضا حقيقي 8- حسين ماهيني 9- اميررضا خان محمدي 10- سيامك شايگان فر11- پيمان يارعلي 12- مهدي محمدپور13- محسن ميرابي 14- حنيف عمران زاده 15- محمدجواد راهيني 16- مهدي چمن آرا 17- كاوه زنگيان 18- محمد پيرايي 19- اسماعيل كريميان 20- عادل كلاه كج 21- رضا مرداني 22- سيدهادي احمدي 23- سياوش شايگان فر 24- اميدرضا روان خواه 25- ميلاد نوري 26- ميلاد ميرترابي 27- محسن مالي 28- نسيم زارعي 29- محمد غلامين 30- سعيد دقيقي 31- محمد عاليوند 32- ميلاد ميداودي 33- احسان خرسندي
نظر شما