هفدهمين دوره مسابقات قهرماني ژيمناستيك بانوان كشور به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات در دو گروه سني زير 13 سال و بالاي 13 سال و در 4 وسيله در دو دسته 1 و 2 و به ميزباني كرمان انجام شد كه در نهايت در بخش تيمي زير 13 سال دسته 2 تيمهاي گيلان ، مازندران و كرمان مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند. بنابراين گزارش در همين گروه سني و در دسته 1 بعد از تيم تهران، خوزستان و مركزي دوم و سوم شدند.

در رده سني بالاي 13 سال دسته اول تيم تهران قهرمان شد، تيم خراسان دوم و تيم گيلان عنوان سوم را كسب كرد دوره سني بالاي 13 سال دسته 2 نيز به ترتيب تيم هاي مركزي همدان و كرمان اول تا سوم شدند. دربخش انفرادي اين مسابقات نيز نتايج زير بدست آمد:

دررده سني بالاي 13 سال دسته 2، راضيه عصاردرتمامي مواد مدال طلا گرفت. دررده سني زير 13 سال دسته 2، سعيده حيدرزاده از گيلان و زهرا قاسمي از همدان دو مدال طلا دريافت كردند. در رده سني بالاي 13 سال دسته 1، فاطمه صادقي از تهران، الهه جعفري و الناز دانشور بر سكوي نخست ايستادند. دررده سني زير 13 سال دسته 1، فاطمه اكرمي، دنيا حسيني و پرنوش حميرايي همگي از تهران مدال طلا گرفتند در اين بخش دنيا حسيني به عنوان قهرمان قهرمانان معرفي شد.

ژاله توكليان نائب رئيس فدراسيون ژيمناستيك در امور بانوان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: سطح اين مسابقات با حضور 18 تيم از سراسر كشور بالا رفته بود و برخي از استانها هم مثل خراسان و همدان و مركزي پيشرفتهاي خوبي را داشتند.

وي بيان كرد: ما در اين دوره ازمسابقات اولين دوره مسابقات سطح بندي (1) را با حضور 16 تيم برگزاركرديم تا بتوانيم پايه آموزشي يكسان را دربخش بانوان تقويت كنيم و درآينده اين سطح بندي را به سطح 8 برسانيم.

توكليان افزود: با توجه به سيستم كاري و مديريت جديد درژيمناستيك ايران اميدواريم درآينده اي نزديك ازنظرسطح آموزشي به سطح جهاني نزديك ترشويم و بتوانيم با اين شيوه پيشرفت شهرستانها راهم دراين رشته فراهم كنيم.