به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، مجموعه تلويزيوني "به آينه نگاه كن" به تهيه‌كنندگي و كارگرداني مهدي رسولي به سفارش گروه كودك و نوجوان شبكه اول سيما براي پخش در ايام محرم تهيه شده است.

داستان اين مجموعه درباره پسر نه ساله‌اي به نام عليرضا است كه پس از سال‌ها تك فرزند بودن به خاطر به دنيا آمدن خواهرش سارا درگير احساسات متضاد مي‌شود. از سوي ديگر سارا از بدو تولد بيمار و مبتلا به عارضه قلبي است.

تدوين مجموعه "به آينه نگاه كن" همزمان با تصويربرداري انجام مي‌شود و بازيگراني چون آرام جعفري، محمدصادق بيدآبادي، عزت‌اله مهرآوران، زهرا غلامي و حسن اسدي در آن به ايفاي نقش مي‌پردازند.

اشرف طيبي و مهدي رسولي نويسندگان، مهران روحاني طراح گريم، محسن توكلي تدوينگر، بابك نعمتي مدير تصويربرداري، امير پرتوزاده صدابردار، فريد ناظر فصيحي مدير توليد، ميثم بيدقي برنامه‌ريز و ورزنده آذر آهنگساز با اين پروژه همكاري دارند.