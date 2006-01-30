جنبش فتح بر ضرورت انتقال آرام قدرت در فلسطين تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،كميته مركزي جنبش فتح درخلال نشستي كه شب گذشته انجام شد، تاكيد كرد: اين جنبش به دمكراسي احترام مي گذارد و به انتقال آرام و مسالمت آميزتشكيلات پس ازپيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) فرامي خواند.

دراين نشست كه با حضورابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين برگزارشد، كميته مركزي فتح هيچ تصميمي درمورد دعوت حماس براي تشكيل دولت وحدت ملي اتخاذ نكرد.

همچنين دراين نشست براي بررسي درمورد اسباب و علل شكست فتح در انتخابات پارلماني فلسطين دعوت به عمل آمد.

كميته مركزي جنبش فتح با صدوربيانيه اي درپايان اين نشست اعلام كرد:" اين جنبش اقداماتي را كه پس ازاعلام نتايج انتخابات اتخاذ شده است و همچنين انتقال دمكراسي به شكلي آرام و مسالمت آميزبراي اجراي دمكراسي درچارچوب قوانين بين المللي را نيز تاييد مي كند".

براساس اعلام نتايج انتخابات پارلماني فلسطين جنبش حماس 74 و جنبش فتح 45 كرسي از مجمموع 132 كرسي را به خود اختصاص دادند.

اين درحالي است كه هزاران تن ازطرفداران جنبش فتح با برگزاري تظاهرات دركرانه باختري و نوارغزه خواستار كناره گيري كميته مركزي جنبش فتح شدند.

خبرگزاري فرانسه همچنين خبرداد حدود 40 تن از نيروهاي پليس فلسطين صبح امروز ساختمان هايي را درنوارغزه به اشغال درآوردند كه ساختمان پارلمان فلسطين را نيز شامل مي شد.

نيروهاي پليسي كه وارد ساختمان پارلمان نشدند، با شليك تيرهاي هوايي برآمادگي خود براي ممانعت ازمسلط شدن جنبش حماس بر دستگاه هاي امنيتي تاكيد كردند.

شمارزيادي ازنيروهاي دستگاه امنيتي فلسطين وابسته به جنبش فتح هستند و اين جنبش ازمدت ها است كه كنترل اوضاع سياسي فلسطين را دردست دارد.