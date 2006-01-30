صادرات ايران به افغانستان 100 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در 9 ماهه سالجاري ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي به افغانستان از نظروزني 524 هزار تن بوده است.
بر اساس اين گزارش، ميزان صادرات كالاهاي غير نفتي به افغانستان در مدت ياد شده با بيش از100 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 369 ميليون دلار رسيده است.
اين گزارش مي افزايد: پيش بيني مي شود كه حجم صادرات صنعتي به افغانستان تا پايان سالجاري به بيش از 500 ميليون دلار برسد.
در سال گذشته حدود 300 ميليون دلاركالاهاي صنعتي به افغانستان صادر شده است، كه پيش بيني مي شود كه اين ميزان امسال بيش از100 درصد افزايش پيدا كند.
اين گزارش حاكيست: انواع دارو، ، رنگ و رزين، مواد شوينده و پاك كننده، بيسكويت، شيريني و شكلات، نوشابه و آب معدني، تاير و تيوپ، كاغذ و مقوا، فرش و سايركفپوش، انواع سنگ و مصالح ساختماني، سيمان، نخ، انواع پارچه و البسه، انواع كفش، ذغال سنگ و كنسانتره فلزي، روغن هاي صنعتي، مواد شيميايي، پتروشيمي و پايه نفتي ، انواع لوله و اتصالات، مصنوعات فلزي، آهن آلات، فولاد، لوازم خانگي ، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، تراكتور، وسايط نقليه و قطعات از جمله اقلام صادراتي به افغانستان مي باشد.
نظر شما