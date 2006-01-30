كمبود "كورتيزول" احتمال ابتلا به بيماري التهاب مفاصل را افزايش مي دهد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "ايرج صالحي ابري" روماتولوژيست صبح امروز در نشست خبري در مركز تحقيقات روماتولوژي بيمارستان شريعتي دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اين مطلب افزود: بيماري روماتوئيد شايع ترين بيماري التهابي مفاصل است كه در ايران و جهان 5/0 تا 5/1 درصد مردم به آن مبتلا مي شوند.. شيوع بيماري روماتوئيد در زنان 2 تا 3 برابر بيشتر از مردان است و سن شروع آن به طور تقريبي از دهه پنجم زندگي و در سال هاي 35 تا 55 سالگي است.

وي اظهار داشت: زمينه ارث و ژنتيك و اختلالات محور"نوروآندوكرين" و هيپوتالاموس و هيپوفيز نقش مهمي در ابتلا به اين بيماري دارند و علاوه بر آن مي توان به نقش استرس، عوامل محيطي، نوع تغذيه، عفونت هاي ويروسي و ميكروبي و عوامل هورمونال نيز در بروز اين بيماري اشاره كرد.

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: اين بيماري در صورتي كه به موقع درمان نشود و 8 تا 10 سال به طور مزمن ادامه يابد، موجب دفرميتي مفاصل شده و پس از مدتي مفاصل تخريب مي شوند. در آن صورت فرد زمين گير مي شود و از فعاليت هاي روزمره خود باز مي ماند.

"صالحي" ياد آور شد: با توجه به پيشرفت هايي كه در دو دهه اخير در درمان اين بيماري انجام گرفته، ديگر بيماران بسيار كمي هستند كه در صورت ابتلا به بيماري روماتوئيد زمين گير شوند.

وي با اشاره به ضرورت روماتولوژيست به شرح حال و معاينه باليني دقيق و آزمايشات متعدد بر روي فرد، گفت: با آزمايش ارگان هايي از جمله چشم، پوست، خون، گرفتاري اعصاب و ... مي توان بيماري را تشخيص داد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و عضو مركز تحقيقات روماتولوژي اين دانشگاه به روش هاي درماني كه در اين مركز تحقيقات انجام مي گيرد، اظهار داشت: روش نخست اينكه براي هر بيمار به طور جداگانه روش درماني انجام گيرد و روش دوم استفاده مناسب از داروها است كه البته به تازگي در دنيا داروهاي بيولوژيكي نيز استفاده مي شود.

وي اضافه كرد: سمينار روماتوئيد پنج شنبه 13 بهمن ماه جاري در آمفي تاتر بيمارستان شريعتي با حضور روماتولوژيست ها و متخصصين داخلي و خارجي برگزار مي شود.

"صالحي" تصريح كرد: در كنگره امسال اپيدميولوژي، تشخيص و درمان هاي جديد بيماري "ارتريد روماتوئيد" ارائه مي شود و 30 مقاله در كتاب سمينار توسط متخصصين نوشته شده و از اين تعداد 12 سخنراني و ميزگرد در سمينار انجام مي گيرد.

وي سيمنار روماتوئيد را داراي 5 امتياز بازآموزي براي پزشكان متخصص و عمومي ذكر كرد.