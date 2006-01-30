سازمانهاي بيمه گر بيماران ام اس را بيمه نمي كنند

مدير اجرايي انجمن ام اس ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" گفت: بر اساس تصويب مجلس شوراي اسلامي علاوه بر بيماران مبتلا به هموفيلي ، تالاسمي و كليوي ، بيماران مبتلا به ام اس و سرطان نيز جزء بيماران خاص محسوب مي شوند و مي توانند از مزاياي در نظر شده براي اينگونه بيماران استفاده مي كنند.

مژگان محسني افزود: مسئولان بيمه با بيان اينكه هنوز تكليف خاص بودن اين بيماري براي بيمه مشخص نشده است ، نه تنها از بيمه مبتلايان به اين بيماران سر باز مي زنند بلكه حاضر نيستند در صورت تقبل پرداخت حق بيمه اين بيماران از سوي انجمن ، آنان را بيمه كنند.

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه بيماران مبتلا به ام اس و سرطان به دليل هزينه هاي كمرشكن دارو و درمان ، نياز مبرم به استفاده از بيمه مشمول بيماران خاص دارند و هم اينك بسياري از آنان از تامين اين هزينه ها عاجزند.